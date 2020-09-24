蚂蚁集团胡晓明：上市后最重要的事是投技术

9月18日，上交所科创板上市委公告，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。蚂蚁集团CEO胡晓明近日表示，“上市后最重要的事是投技术”。胡晓明强调，蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。
今年以来，蚂蚁在科技领域的战略布局明显加速，6月，其自研分布式数据库OceanBase成立公司独立商业化运作，由胡晓明亲自任董事长；6月底，蚂蚁集团完成更名，从蚂蚁金服变为蚂蚁科技集团股份有限公司，强化科技公司定位；7月，全新推出“蚂蚁链”，加速推动区块链从前沿技术发展成科技产业，并融合其他技术构建价值网络。
胡晓明强调，蚂蚁的基因不是金融，而是科技。“在蚂蚁16年的发展历史上，科技每一次都扮演了最重要的角色，驱动着蚂蚁业务不断进化。”
当前，蚂蚁集团技术能力覆盖了人工智能、风控、安全、区块链、计算及技术基础设施等硬核科技领域，拥有26项自主研发核心技术产品，18项世界级和国家级核心技术奖项，以及在全球40个国家和地区拥有的26,279项专利或专利申请。在蚂蚁员工中，有64%的员工都是技术研发人员。
“我们的技术战略长跑，不是百米冲刺，而是马拉松”，胡晓明说，“上市以后，面向未来，蚂蚁最重要的事是投技术。我们将进一步提升自主创新能力，投入资金用于强化科技研发实力，增强产品和技术创新，为长期战略发展夯实技术基础。”他指出，未来重点投入研发人工智能、风险管理、安全、区块链、计算及技术基础设施五大技术领域。
他强调，蚂蚁多年来的科技投入，不同于传统的按前中后台或行业细分的金融科技应用，也不同于一般意义上云计算、人工智能等技术的产业化、平台化。蚂蚁科技基于在五大技术领域中的深度自研，为各类金融科技应用提供计算、可信、隐私、智能和物联等基本要素，全流程全视角支撑数字金融的体系结构，保障数据流、资金流的高效、安全、智能与普惠。
胡晓明表示，金融科技带来的变化非常显著，在中国，金融科技的代表性应用——移动支付正在打破传统的胡焕庸线，它让东西部金融服务差距缩短了15%。
“从中国到世界，一场金融科技引领的数字变革正在发生，上海将是最有机会争夺下一个世界金融中心的地方，而金融科技是核心竞争力。”胡晓明说。 （毕磊）
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