交通运输部：国庆假期高速公路车流量将超4亿辆次

人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰）9月24日。交通运输部新闻发言人孙文剑在交通运输部例行发布会上指出，自今年5月6日全国高速公路恢复收费以来，国内疫情影响逐渐稳定，经济发展稳定转好，生产生活秩序稳步恢复，至9月中旬，全国公路网交通量已略超去年同期水平。

“今年国庆节与中秋节叠加，共八天假期，是今年疫情趋稳后的第一个长假，大家出行的意愿比较高。”孙文剑在发布会上对今年国庆假期公路出行呈现的特点进行了预测。

公众出行需求旺盛，假期高速公路网总流量将达到4.08亿辆次。全国公路网日均交通量预计将同比增长1%-3%。预计今年国庆假期全国公路出行以旅游、探亲为主，中短途与长途并重，小客车自驾出行比例相对较高。预计高速公路网日均总流量约5100万辆/日。

假期首日出程高峰突出，后期返程时间相对分散。预计假期前一天（9月30日）交通量将出现明显增幅，受晚高峰和提前出行的影响，下午15点至23点将出现持续性流量高峰，下午19点至21点出现拥堵，高速公路交通量预计超过4000万辆/日，整个国庆假期出程高峰为10月1日，其中10时-12时可能出现拥堵高峰，日交通量预计达到5400万辆/日。由于假期时间长，返程时间相对分散，预计6日前后为返程集中时段。

三是粤港澳大湾区、长三角等地区易发生拥堵缓行。各大中城市进出城高速公路路段、城市机场高速公路和通往热门景区公路局部路段车流量较大。上海、苏州、南京、深圳、杭州、北京、西安、重庆等城市及周边进出城高速公路易发生拥堵缓行。

孙文剑还指出，自驾出行前要提前做好规划，特别是高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准，不用扎堆等待免费、导致拥堵。

另外，为满足公众节假日乘坐公共交通出行的需求，交通运输部还将指导各地结合历史经验提前筹划，充分研判客流情况，做好以下几方面的服务保障：

在城市公交方面，将指导各地提升公交运营保障，加强客流分析，强化运营组织调度。对于重要商业区、交通枢纽、景点等客流集中地，加强应急运力保障服务，鼓励采取定制公交等多样化服务方式。

在巡游出租汽车方面，指导各地积极采取多种措施，丰富和完善运输服务模式，鼓励出租汽车企业增加运力保障，确保高峰时段、夜间时段的运力供应，特别是机场、火车站、汽车客运站等人流密集地区的运力供应。在城市轨道交通方面，督促各地强化城市轨道交通关键设施设备风险隐患排查治理，加强运行监测和维护保养，强化“大客流”疏散应急演练，保障城市轨道交通安全平稳运行。

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