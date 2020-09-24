注入扶贫内生动力 走好精准扶贫“最后一里路”

9月22日，时值第三个中国农民丰收节，平安人寿主办了一场主题为“约惠乌兰察布，决胜脱贫攻坚”的带货直播，当地政企领导及农户代表一齐做客直播间，和全国网友一起分享丰收的喜悦。直播依托平安金管家APP、芒果v、微博、抖音等多平台现场带货，每一份收入都将直接帮助当地贫困户增收，决胜脱贫攻坚。

全脱贫、不返贫，走好扶贫“最后一里路”。2020年，在平安集团整体扶贫战略指导下，平安人寿既要做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接，亦在精准扶贫中重视经济内循环发展的均衡性和可持续性，助力构建全面建成小康社会的美好新生活。

注入扶贫内生动力 打下“经济内循环”基础

面对新冠疫情的突袭和国外政治环境的恶化，我国探索以国内循环为主的国际、国内双循环的发展模式，既是对世界形势的洞察，也是为全面脱贫及防止返贫打下基础。

本次举办的扶贫带货直播活动，正是积极促进经济内循环和精准扶贫的举措之一。此次直播，内蒙古的麦片、酸奶、羊绒被，宁夏枸杞、甘肃百合、青藏牦牛奶等扶贫产品，依托于金管家APP等平台，“一键”销往全国消费者手中，以消费扶贫模式打通农产品销路，不仅促进贫困户增收，也为扩大内需、促进“国内大循环”贡献力量。

去年8月，平安人寿推出“精准扶贫信息管理系统”，将遍布全国的扶贫信息进行整合，实时分享优秀案例，打通全系统的扶贫工作。在产业扶贫方面，平安人寿搭建线上“精准扶贫专区”，将各类扶贫产品引入，实现“产业-科技-销售”扶贫闭环；同时结合线下销售，开启全渠道覆盖的消费扶贫，为稳定脱贫注入内生动力。

实际上，平安人寿对内蒙古及其他贫困地区的帮扶，早在三年前就已开始。2017年以来，平安人寿借“7.8公里扶贫公益跑”契机，积极认领帮扶对象，持续为贫困户提供大病医疗保险保障，目前已为受帮扶地区带去超6亿元保额的保险保障。2018年，在平安集团“三村工程”统一规划下，平安人寿结对帮扶内蒙古乌兰察布市察右后旗土牧尔台镇，签订了系列精准扶贫战略合作协议，从产业扶贫、保险扶贫、教育扶贫等全方位开展扶贫工作。

在这场攻坚“战役”中，平安人寿真抓实干、精准施策，高质量打好脱贫攻坚战。截至今年9月，平安人寿在各类扶贫工作中，累计委派驻村干部43人，前往19个贫困村驻点开展精准扶贫，已帮扶包括内蒙古、新疆、宁夏、安徽等地区多个扶贫项目，带动扶贫产品累计销售额超5000万元。“感谢平安人寿的贡献和带来的帮助、项目与资金，我的生活越过越好。”内蒙古阴山优麦燕麦种植户宋克云说。

真脱贫重在不返贫 “智慧”教育须先行

深度贫困地区要实现“脱真贫、真脱贫”，须从根源上防止返贫的可能。考虑到贫困有代际传递的“惯性”，多年来，平安十分重视教育扶贫领域。从1994年在安徽大地上建起第一所平安希望小学，到2007年起每年定期组织志愿支教，再到2018年启动涵盖“村教”智慧扶贫项目的“三村工程”，平安不断为教育扶贫注入新力量。

截至目前，中国平安已累计援建或升级1054所乡村小学，培训超1500名教师；通过远程教学设备，开展超2400节素质课堂、双师课堂，实现城乡教育资源互通；在全国1000所乡村学校落地“青少年科技素养提升计划”项目，培养青少年的科技素养和奋斗精神，受益学生超30万人。

教育扶贫的背后，实际上是推动教育公平乃至教育事业的改革与发展。为此，平安人寿通过打造“幕天捐书”公益项目，构造一个高质量、可循环的教育生态。该项目自2017年启动以来，致力于推动闲置书籍的城乡流动，并创造了教育共享的新路径。依托于平安金管家APP，“幕天捐书”打通了线上、线下的捐书渠道，借助平安人寿百万业务员及近千家门店，创新教育平台与多元扶贫场景，连接起客户家庭、亲戚朋友和乡村少年，形成一个完整的教育循环链条。

2019年，平安金管家APP上线“e起公益”平台，推出“已阅减少未知”身边公益行动，极大地降低了公益参与门槛。线上，用户仅需简单三步，即可发起一场筹书活动；线下，推出文创公益包，以此为纽带，鼓励城市捐助者与乡村受助者通过共同的阅读行为，相伴成长，达成教育共享的目的。同年，“幕天捐书”不仅帮助城乡学校结成对子，通过组建学生阅读社团、征文、绘画等活动，引导城乡少年共同成长；还携手作为捐助者的亲子家庭，深入到贫困地区学校，通过体验乡土课程，与乡村孩子互动，达到对乡村和书籍捐赠价值的深度了解。在这一公益循环中，捐助者、受助者双方都能在扶贫中获益，形成了立体式帮扶生态。

“自从‘幕天捐书’捐赠给我校大量图书后，教室内外随处可见孩子们如饥似渴的读书身影。”甘肃省古浪县大靖镇大墩小学的陈金福老师给平安人寿寄来一封感谢信，他说，“我们无法改变这些孩子的出生环境，但阅读能让他们的人生有不同的宽度和厚度。”

截至2020年9月18日，“幕天捐书”项目已累计寄送超416万册书籍，覆盖20个国家级贫困县、1947所乡村学校，建立18004个图书角，帮扶近64万名学生。平安志愿者发起的线上个人筹书活动逾11.3万场，深度践行人人公益的理念。

保持脱贫稳定性 助力全面小康新生活

平安人寿在助力脱贫攻坚的基础上，积极创新社会内生循环动力及长效机制，通过“平安守护者行动”等社区公益项目，打造一个联动了企业、社区、志愿者等多方参与的生态圈，做到“摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶”，保持脱贫的稳定性、连续性。

为助力幸福社区建设，平安人寿于2019年推出“平安守护者行动”，在教育、健康、安全、金融、公益等领域，以志愿者服务助力社区美好生活的构建和发展。

截至今年8月末，“平安守护者行动”已在全国开展活动逾1400场，线下参与人数近6万人。其中，平安人寿黑龙江分公司代理人崔蕾利用心肺复苏技能，挽救了两条宝贵的生命，一次是在办公室突发心脏病的同事，一次是在路上偶遇心脏骤停的陌生人。“因为接受过正规培训，我才有了守护的能力，更有了守护的勇气。”

值得一提的是，在三村工程、环境保护、特殊人群关爱、捐书等各类公益志愿项目中，有许多志愿者是从平安扶贫公益的“受助者”，最终成长为勇于承担社会责任的“施助者”。他们不仅走进了全国各个社区，助力安全城市及幸福社区建设，更深入到偏远乡村进行支教、扶贫等志愿服务，犹如一座座明亮的灯塔，不断照亮了像原本的自己一样需要帮助的孩子们，真诚地守护着老乡们的健康幸福生活。他们因心怀感恩，反哺社会，积极投入到平安志愿队伍中，形成了一个可自我循环的志愿服务网络，让“返贫”难以再现。

展望未来，无论是乡村经济产业的振兴，还是幸福文明社区的构建，都需要逐渐消除对政策性脱贫、全球性网络的过度依赖，通过增强可循环的内生动力，传播温暖和谐的社会正能量。如此，才能让每一个中国人的幸福生活得到持续保障，共同努力奔向全面小康新生活。（牛广文）

(责编：乔雪峰、毕磊)