2020年晋陕豫黄河金三角（曲沃）国际果蔬博览会开幕

9月24日，2020年晋陕豫黄河金三角（曲沃）国际果蔬博览会暨智慧果蔬创新发展大会在临汾开幕。

本次大会以“创新产业模式、助推区域合作、蹚出转型新路、实现乡村振兴”为主题，全面汇集、展示、交流、推广国内外果蔬产业领域的新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态，推进农业科技创新和成果转化。

博览会上，新产品、新技术、新业态交互碰撞精彩纷呈，果农菜农在家门口便可领略国内外前沿技术，田园到餐桌的全产业链智慧体系一览无余。

临汾市副市长闫建国在开幕式上指出，以这次大会为契机，进一步提升果蔬品质，打造果蔬品牌，为临汾市果蔬产业发展树标杆、蹚新路。

曲沃县委书记杨保春在开幕式指出，本届果蔬博览会将集中展示基因育苗、绿色种植、智能加工等现代农业从田园到餐桌的智慧产业链，用全球技术服务智慧果蔬产业蓬勃兴起，将在脚下的这方热土上用智慧引领发展、实现“六新”突破。

此外，与会嘉宾还参加了曲沃县第四届全域旅游晋都行文化旅游活动月暨“三馆联展”活动启动仪式。（牛广文）

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