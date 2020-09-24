信托声音“飞进”千家万户

基于信任、忠于托付!9月21日,信托知识“百问百答”在央广经济之声早间黄金时段正式开播了,这是创新信托投资者教育的一次有益实践,将对社会公众认识信托、了解信托起到积极促进作用。
在中国银保监会信托部指导下,中国信托业协会与中国银行保险报共同开展了信托投资者教育系列活动。
“信托投资者教育系列活动”主要由“信托知识百问百答”“信托知识进万家”“投资者教育宣传片”和“信托知识竞赛”等几个部分组成。
“信托知识百问百答”以知识条目的形式,囊括了信托基础知识、与信托相关的主要法律法规、监管规范性指导文件,信托投资风险防控,以及信托纠纷案例解析以及行业自律规则等内容。
“信托知识进万家”包括走进投资者和走进校园,已于9月17日开始以线上讲座的形式,邀请信托行业知名专家对信托核心知识、信托公司、信托产品以及信托风险防范等热点问题向社会公众和投资者以及财经院校学生进行普及宣讲。
“信托投资者教育宣传片”将采用动漫视频形式,用简单生动的画面和通俗易懂的语言普及信托知识、信托投资及防风险知识,达到寓教于乐,轻松传播的目的。
“信托知识竞赛”则将组织信托公司以消保和投教内容为主开展信托知识竞赛活动,促进信托公司从业人员牢固掌握信托金融知识,持续提高专业能力和服务水平。
其中,在央广播出的“信托知识百问百答”节目组将通过一问一答形式,每天两分钟,简以洁、生动、有趣的形式向社会公众和投资者普及信托知识,带投资者了解信托知识,打开投资视野!中国信托业协会与中国银行保险报还将同步推出信托知识“百问百答”手册。此外,中国信托业协会官方网站和微信公众号将开设信托投资者教育百问百答栏目、中国银行保险报微信公众号矩阵中的“中国信托报道”也将于近日对“百问百答”相关内容进行连载。
此外,“信托投资者教育宣传片”和“信托知识竞赛”相关工作正在有序推进中,并将于今年最后一个季度陆续落地。
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