【行走自贸区】河北自贸区：以制度创新推动京津冀产业协同发展

人民网北京9月24日电（记者 余璐）近日，“行走自贸区”河北自贸区云座谈在线上举行，河北省自贸办制度创新处负责人冀锋在接受人民网记者采访时表示，河北自贸试验区的战略定位之一就是服务京津冀协同发展重大国家战略，积极承接北京非首都功能疏解和京津科技成果转化。河北自贸试验区将紧紧围绕区域合理分工、资源优化配置和要素跨区域流动等方面提出制度创新举措，进一步推动京津冀产业协同创新，增强开放协同效应。

河北自贸试验区于2019年8月30日正式挂牌设立，作为全国唯一跨省市自贸试验区，河北自贸区组建机构、健全制度、招商引资、制度创新等各项工作快速稳步推进，为京津冀协同发展夯实基础。

承接北京非首都功能疏解 推进京津冀合作

冀锋介绍说，在促进京津冀要素跨区域流动方面，河北自贸区着眼承接北京非首都功能疏解，省市场监管局出台支持河北自贸试验区建设的政策措施，简化搬迁至河北自贸试验区的北京、天津企业的原有资质、认证审核程序；允许符合条件的北京、天津企业将注册地变更到自贸试验区后，继续使用原企业名称；着眼促进人才跨区域流动，京津冀三地人力资源社会保障部门签署了《关于京津冀专业技术人员职称资格互认协议》，建立区域人才资质互认、双向聘任等制度。

“河北自贸试验区的突出特点是拥有全国首个跨省级行政区域设立的、由河北省和北京市共建的大兴机场片区。”冀锋谈到，在推动京津冀自贸试验区协同发展方面，推进京冀协作，大兴机场片区廊坊区域与北京区域聘请同一家专业机构制定自贸试验区实施方案，以“五统一”即统一规划、统一建设、统一标准、统一招商、统一考核，推动综合保税区共商共建共享；推进津冀协作，河北省商务厅与天津市商务局签署《津冀自贸试验区战略合作框架协议》，双方在协同推动制度创新等8个方面开展深入合作；推进京津冀三地海关合作，共同签署《支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放合作备忘录》，提出推进京津冀物流监管一体化、“三关”科技协同创新等10个方面的政策措施。

建设开放发展先行区 引领雄安高质量发展

设立河北自贸试验区，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是河北省全面深化改革、扩大开放的重要平台。作为河北自贸试验区的一个片区，雄安自贸试验区担负着引领雄安新区高质量发展的历史性任务。

冀锋表示，河北自贸试验区将结合雄安新区总体规划和建设开放发展先行区的有关要求，建设高水平综合保税区，发展各类新型贸易业态。此外，要建设数字商务发展示范区，支持建立数字化贸易综合服务平台，推进公共数据利用改革试点，推进基于区块链、电子身份确权认证等技术的大数据可信交易等。

“同时，推动高端高新产业开放发展，建设全球创新高地。”冀锋说，河北自贸试验区将以新一代信息技术、生物医药和生命健康、高端装备制造等产业为重点，加快实施一系列产业开放创新政策措施集，聚国内外高端生产要素，引进全球创新资源，助力自贸试验区深度融入全球产业链，打造具有全球影响力的产业开放创新中心。例如，推进生命科学与生物技术创新发展，鼓励企业进行免疫细胞治疗、单抗药物、基因治疗、组织工程等新技术研究，建立人类遗传资源临床试验备案制度，推动雄安片区建设基因数据中心。同时，支持建立基因检测技术应用示范中心和公共技术平台，开展医疗器械跨区域生产试点，设立医药知识产权维权援助分中心等。

建金融创新先行区创国际贸易枢纽 抢先布局

建设河北自贸试验区是推动京津冀协同发展、构筑区域开放新格局的重大部署。在金融开放创新和打造国际贸易重要枢纽方面，河北自贸区抢先布局。

冀锋介绍说，河北自贸试验区将支持雄安新区建设金融创新先行区，探索监管“沙盒机制”。雄安新区金融科技监管创新试点方案获得人民银行总行批复，目前已入盒线上供应链金融系统、企业信用评价管理平台、建设资金管理区块链信息系统等5个创新应用。

“其中，基于区块链技术的建设资金新模式，提升了资金管理效率，材料款与建筑工人工资等原来需逐级拨付的款项，实际到账时间从3-5个工作日缩减至1个工作日，效率提升了60%以上。”冀锋举例道，河北自贸试验区还积极深化外汇管理体制改革，扩大金融领域对外开放，放宽跨国公司外汇资金集中运营管理准入条件，探索研究融资租赁公司和商业保理公司进入银行间外汇市场。同时，推动跨境人民币业务创新，探索开展境内人民币贸易融资资产跨境转让，以及支持商业银行设立金融资产投资子公司，开展合格境外有限合伙人和合格境内投资企业业务试点等。

“在打造国际贸易重要枢纽方面，河北自贸试验区从发挥雄安综合交通枢纽、大兴国际机场国际航空枢纽、曹妃甸天然深水大港、正定机场空铁联运的优势出发，将加快融入‘一带一路’建设，形成国际贸易竞争新优势。”冀锋如是说。

(责编：余璐、李昉)