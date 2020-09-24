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校企合作助力毕业生稳就业 创新招聘实现一站式服务

2020年09月24日20:56  来源：人民网-财经频道综合
 

为落实“六稳”、“六保”工作任务，24日青岛市南区 “山海之约 风帆启航”2020年首场双一流高校双选会在中国海洋大学举办。

校企合作，助力高校毕业生稳就业

本次现场双选会主要针对中国海洋大学2020届未就业毕业生及2021届学生，共有50家招聘单位提供了800余条就业岗位信息，共计招聘900余人。招聘岗位涵盖互联网信息技术、海洋生物、气象、建筑等重点、新兴行业。据统计，当天共吸引500 余人前来应聘，企业现场收到简历1100人次，初步达成录用意向200余人。

创新招聘，实现一站式就业服务

专家护航，为引才加码。为健全完善区域大学生就业服务体系，充分发挥专业人士在服务大学生就业过程中的优势，着力打造“市南服务”专属名片，市南区人社局招募成立首届“毕业生就业服务专家团”，为大学生就业提供专业指导意见。并创新形式，在招聘会设立大学生就业服务“加油站”，分别设置了政策咨询、职业测评、面试辅导、法律咨询四个区域，现场为高校毕业生提供各类指导和咨询服务，共计接受120余人咨询。

为满足不能到现场的企业及高校毕业生需求，本次活动所有线下岗位及其他优质岗位均在就业街、金柚网云招聘系统中同步进行，实现了线上线下同频共振。同时，人社局利用专家团优势联合金柚网举办了网络直播活动，线上讲解毕业生就业政策、毕业生职业规划、劳动者权益保护法等，还有知名企业带来的岗位福袋，全程直播干货满满，为毕业生打造一站式就业服务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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