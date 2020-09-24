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下沉市场快消品报告称超九成用户网购 中大型超市仍受欢迎

2020年09月24日13:46  来源：人民网-财经频道
 

近日，由58同镇发布的《2020年中国下沉市场快消品洞察报告》（以下简称《报告》）显示，社交媒体成下沉市场消费者获取快消品信息的主要来源，用户对亲友推荐产品的接受度达到61.92%，超93%的用户线上购物，线下购物中大型超市受欢迎，63.92%的用户有过进口快消品的购买经历。

超九成下沉用户有网购经历 便捷是首要考虑因素

《报告》显示，93.15%的下沉市场用户有过网购快消品经历，88.56%的用户会选择线上线下双重购物渠道。在选择双重购物渠道的用户中，42.78%的用户网购频率大于实体购买频率。可见，在下沉市场，线上逐渐成为用户购买快消品的主要渠道。

在线下消费场景选择上，65.09%的下沉市场用户选择大型超市，由于产品种类齐全、管理规范，商品整体有价格优势，因此备受消费者欢迎。在线上，选择综合类电商平台购买快消品的下沉市场用户占比达到94.04%，其次是社交平台、短视频/直播平台，占比分别为30.87%、29.88%。这表明，综合类电商平台仍是消费者线上购物的主要渠道。

对于下沉市场消费者而言，购物便捷是选择消费渠道的首要考虑因素。其中，63.54%的下沉用户认为购买便捷十分关键，其次是感受直观和售后有保障，分别占比58.46%、49.53%。对于选择线上购物的下沉市场用户来说，购买便捷也非常重要，有65.20%的用户选择了这一选项。其次是平台管理严格、保质期新鲜，分别占比29.96%、25.90%。

社交媒体成快消品信息主要来源

《报告》显示，从快消品信息获取偏好上看，57.07%的下沉市场用户选择通过微博、微信等社交媒体了解快消品信息。其次是电视广播、店面广告，分别占比48.08%、40.12%。从快消品推广形式上看，61.92%的下沉市场用户愿意接受亲戚朋友推荐，其次是商品促销广告，占比54.07%。

而在决定用户购买快消品的决策因素中，质量位于核心地位，占比高达69.47%，其次是价格和保质期，分别占比66.88%、61.51%。可见，与价格相比，下沉市场用户仍将质量置于重要地位。

同时，63.92%的下沉市场用户有过进口快消品购买经历。不过综合来看，78.86%的下沉市场用户只购买国产品牌或以国产品牌为主，仅10.81%的用户表示只购买进口快消品或进口品牌购买更多。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
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