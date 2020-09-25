本报长沙9月24日电 （记者王比学）9月22日至24日，全国人大常委会副委员长曹建明率全国人大常委会反不正当竞争法执法检查组在湖南检查。曹建明强调，依法建立反不正当竞争工作协调机制，采取有效措施制止不正当竞争行为，行政司法加强协调配合，形成优势互补、分工协作、沟通顺畅、齐抓共管的工作格局。

曹建明说，当前，湖南正在认真贯彻落实习近平总书记不久前考察湖南作出的重要指示，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党中央重大决策部署，在促进反不正当竞争法正确有效实施方面，取得了积极成效。他强调，要重点检查该法修订后配套法规规章等的制修订情况，与其他相关法律的协调衔接；要坚持问题导向，突出重点，抓住影响法律实施的关键问题、制约反不正当竞争执法工作的突出问题、危害公平竞争市场环境的重点问题。

检查组检查了不同类型企业，听取了省政府及其相关部门的情况汇报，并与企业、行业协会相关人员进行了座谈。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 06 版）

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