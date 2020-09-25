合作项目总投资额超3850亿元

本报南宁9月24日电 （记者邓建胜、庞革平）24日，广西壮族自治区党委、政府在广东省深圳市举行“共享合作新机遇 共建发展新格局——2020年‘湾企入桂’推介会暨签约仪式”。本次活动线上线下共签约合作项目92个，总投资额达3851.59亿元。

大会现场共签订35个投资合作项目，其中4个战略合作协议，31个投资合作项目，投资金额3110亿元。签约项目中制造业、电子信息、新材料、新能源、绿色化工产业等居多，超百亿元项目15个，总投资2715亿元。云签约项目57个，总投资额741.59亿元，主要涉及智能制造、智能装备、新材料、大健康及文旅等领域。

据了解，今年以来，广西各地各部门积极开展“湾企入桂”工作，粤港澳大湾区知名企业纷至沓来，广西产业结构持续优化，为进一步推动广西经济高质量发展、增强桂粤合作增添了新动能。截至8月31日，广西全区“湾企入桂”招商合同项目817个，项目总投资6714.23亿元。其中，开工项目425个，总投资3066.91亿元。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 06 版）

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