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发力新基建  激活新动能

——新基建新经济高峰论坛发言摘编

2020年09月25日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　新基建新经济高峰论坛现场。
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　　位于中金数谷的武汉超算暨云计算中心。
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　　工人在湘江鲲鹏一期服务器生产车间工作。
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　　安徽创新馆外景。
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　　打造发展引擎

　　建设智慧城市

　　湖南省委常委、长沙市委书记  胡衡华

　　近年来，长沙坚持新发展理念，积极抢抓数字经济发展新机遇，加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用，以新基建赋能长沙高质量发展。

　　一是积极布局新型基础设施。长沙市出台实施《推进新型基础设施建设三年行动计划》，在5G基站、人工智能、工业互联网等七大领域确定一批示范项目，第一批四大类80个新基建项目预估总投资1700亿元。率先布局国家智能网联汽车（长沙）测试区，建成全国首个无人驾驶测试场、7.8公里智慧公交线和“两个100公里”测试道路（100公里智慧高速公路、100平方公里城市范围的开放道路），涵盖228个智能网联汽车测试场景，形成了全场景生态体系。

　　二是大力推进数字经济发展。长沙市充分发挥新基建对数字经济产业化、传统产业数字化的叠加效应、乘数效应，以智能制造为引领，以“三智一芯”（智能装备、智能汽车、智能终端、功率芯片）为主攻方向，加快推进中联智慧产业城等17个智能制造标志性重点项目，带动工业软件、大数据、云计算、区块链等产业发展。同时，长沙市推动“软件业再出发”，发布191个应用示范场景，新增软件企业4000余家，新增从业人员4万余人，启动岳麓山国家大学科技城“软件产业生态圈共建计划”，成立软件产业发展联盟。

　　三是加快实施智慧城市建设。长沙市坚持以新基建为智慧城市建设赋能，积极打造新型智慧示范城市，加速建设城市超脑，深化大数据在公共服务、公共安全、智能交通、智慧电网、智慧物流等领域应用。目前，长沙市推动智能网联与智慧交通融合发展，首批智慧公交改造后通行效率提升20%以上；启动实施了智慧电网建设“三年行动计划”，安全供电能力同比提升11.25%，城市智慧水平不断提升。

　　

　　加快数字基建

　　壮大数字经济

　　工业和信息化部信息通信管理局副局长  鲁春丛

　　近年来，5G、工业互联网、数据中心等新型数字基础设施发展迅猛，日益成为新基建的重要组成部分。这些高科技领域，既是基础设施，又是新兴产业，既有巨大的投资需求，又能撬动庞大的消费市场。推动新基建、新经济加快发展，是缓解经济下行压力、兼顾短期刺激有效需求和长期增加有效供给的优先选择。

　　工业和信息化部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推进新型数字基础设施建设，5G基站超54万个，工业互联网步入快车道。新基建的融合应用覆盖30多个国民经济重点行业，2019年中国数字经济规模达到35.8万亿元，占GDP比重超过1/3，对GDP增长贡献率达到68%。

　　新一轮科技革命和产业变革为我国发展数字经济带来重大历史机遇，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹疫情防控和经济社会发展，持续推进新型数字基础设施建设，加快实体经济数字化、网络化、智能化升级，壮大数字经济，重点加强三方面工作：

　　一是增强基础支撑能力。加快5G布局建设，深化共建共享，加强工业互联网网络、平台、安全三大体系建设。启动人工智能、区块链基础设施建设。努力建设覆盖全国、技术先进、品质优良、高效运行、全球领先的新一代信息基础设施，打通信息大动脉，夯实数字化转型基础。

　　二是提升融合应用水平。推动新型基础设施与制造、能源、交通、农业等领域融合应用，推动数字化研发、智能化生产、网络化协同、规模化定制、服务化延伸等新模式新业态，深化新型基础设施在教育、医疗、卫生应急等公共领域应用。

　　三是健全安全保障体系。壮大安全产业，提高新型数字基础设施、数字经济的安全风险防范和应对能力，全面提升5G网络、工业互联网、数据中心等基础设施安全防护水平。

　　

　　抢抓发展机遇

　　放大乘数效应

　　武汉市委常委、常务副市长  胡亚波

　　基础设施建设是城市经济社会发展的必备条件，随着我国基础设施建设的突飞猛进，新一轮高质量基础设施投资的历史性机遇已经来临。

　　近年来，武汉市聚焦通信、电力、城市管理、政务服务等重点民生领域，先后出台加快推进新型基础设施建设、突破性发展数字经济、促进线上经济发展等系列政策措施，大力推动5G网络、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，不断放大新基建的“乘数效应”，为武汉经济高质量发展注入新动能。

　　一是院士引领，打造新基建创新发展平台。充分发挥在汉院士专家学术领军、技术领先、产业领航的优势，大力实施院士专家引领高端产业发展行动，加快重大创新平台建设，推动新基建领域产业链、技术链、人才链、资金链、政策链的深度融合。

　　二是云数结合，突破性发展数字经济。围绕数字产业化、产业数字化，大力实施数字经济“573”工程（五大数字新基建、七大数字新产业、三大数字新融合）。加快推进数字应用示范和资源开放共享，探索有武汉特色的智慧城市建设方案。

　　三是创新业态，推动线上经济转型升级。坚持市场驱动、需求拉动、融合推动，实施线上经济“8+3”领跑计划，聚焦电商零售、线上教育、线上医疗、线上设计、智慧物流、智慧旅游、线上文娱、线上商务等八大领域，培育特色产业集群，打造线上经济平台，形成线上经济知名品牌，推动传统零售和渠道电商资源整合。

　　近期，中国数字经济高峰论坛、中国国际工业设计博览会、中国“5G+工业互联网”大会等一系列国家级展会论坛等活动将在武汉举行，希望大家来这座英雄的城市走一走、看一看，共叙友谊、共谋发展，共同绘就高质量发展的美好蓝图。

　　

　　加速创新驱动

　　优化城市治理

　　合肥市委常委、常务副市长  罗云峰

　　近年来，合肥市始终坚持工业立市、制造壮市、科技强市，持续实施创新驱动发展，大力发展战略性新兴产业，形成了与发展新基建高度契合的理念和基础。

　　目前合肥市已集聚了一批国家重大装置，形成了完整创新供给体系，打造了若干战略性新兴产业地标，构筑了领先信息基础设施，提升了智慧城市治理能力。尤其今年以来，面对新冠肺炎疫情和复杂多变的宏观环境，我们制定了《合肥市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》，预计到2022年，构建“1+4+10+N”科技设施体系，建设国内领先的城市大脑，推进工业、农业、交通、能源等领域创新应用，推动全市新基建规模和创新能级迈向国内一流水平。

　　当前，我们聚焦一体化和高质量，聚焦率先构建新发展格局，聚焦勇当科技和产业创新开路先锋，在更高水平上全面推进新基建。

　　一是建设国际领先的创新基础设施集群。进一步加快推进高精度地基授时系统等四大科学设施建设，加快建设合肥微电子研究院等产业服务平台。

　　二是构建国内先进的信息基础设施网络。建设超2.2万个5G基站，部署超50万个城市神经感知节点，扩大量子通信网络体系覆盖范围，建设天地一体化信息网络。

　　三是建立长三角一流的融合基础设施体系。全面强化城市中台能力，提升“城市大脑”能级。在城市交通、地下管线等市政基础设施领域逐步构建“物联、数联、智联”立体化感知体系。

　　四是打造引领区域发展的数字经济新高地。加快建设“3个国家级+7个省级+N个市级”产业集群，打造若干具有国际竞争力的世界级战略性新兴产业集群。

　　五是创建更具获得感的智慧治理标杆城市。全面创新升级“皖事通办”平台，推动实现“皖（万）事如意”。

　　

　　推动共建共享

　　强化产数融合

　　贵阳市委常委、常务副市长  徐  昊

　　领域新、内容新、模式新、技术新是新基建区别于传统基建的重要特征。在建设过程中，要大力推进新基建的普惠性、基础性和支撑性，令共建共创共享成为新的发展模式。

　　推进数字经济和新基建发展，一要加强顶层设计，要突出新基建的系统性和统筹性。当前，贵阳正在建设400万台服务器规模的数据中心集群，包含数据分析、数据加工、系统运维和数据培训等在内的全新业态正逐步形成。相比于传统结构，数字化时代的新基建结构更趋于扁平化。因此，新基建的发展离不开系统性规划和统筹性推进。

　　二要强化新基建的应用牵引。应用是新基建的必然要求。打造更多应用场景，离不开政府、运营商、企业、场景方等多方共同努力，共同创造使用需求、共同推进场景化应用，从而实现基础设施价值最大化。

　　三要强化新基建的模式创新。新基建需要多方共同发力、推动共建共享。近年来，贵阳在推进新基建过程中，深刻认识到新基建没有现成的模式和解决方案，需要多方共同以问题为导向，创造新模式、新产品和新应用。

　　四要强化新基建的技术创新。技术创新是新基建最本质的特征之一，应紧盯成果创新与技术突破。目前，贵阳城市级的区块链基础设施正在加紧构建。

　　五要强化新基建的产数融合。相比于农耕文明构建的路网和水网，以及工业文明建设的铁路网和电网，在当今信息化时代，人类越来越需要依托新基建构建一张“数网”。产数一体，将成为数字经济发展新阶段的鲜明特征。

　　

　　立足三个优先

　　实现智能升级

　　华为公司高级副总裁、中国区总裁  鲁  勇

　　新基建是新动能。在投身新基建、抢抓新机遇的同时，我们应该从长远角度思考如何稳步推进。

　　一是新基建要在产业合理分工的前提下把握“轻重缓急”。所谓轻是轻数量，避免一哄而上的“运动式”新基建，只有通过产业拉动，新基建才能实现价值最大化；重是重视基础设施建设，新基建的重心在“基”，而“基”的内核是“联接+计算”，新基建正是要让联接和计算无处不在，这是所有事物走向智慧化的根本前提；缓指的是新基建是长效工程，应当放眼长期利益，政府打好基础，让新场景自然孵化；急指的是当务之急是统筹规划，只有做好顶层设计、把握定位与分工，看准方向，才能充分发挥新基建带来的新动能，建立差异化的经济优势。

　　二是重视成果转化，适度前瞻布局创新技术。技术惠民的前提是走向应用、走向市场，在这一过程中，政企对创新技术的布局要有前瞻性考量。新基建大潮激发了许多创新技术加速融合快速发展，这将进一步触动产业实现智能升级。预判前瞻性技术要抓住“三个优先”：优先发展和推广先进的、集约化的云服务，这将是数字经济的主流供给模式；优先发展新计算产业，开辟人工智能算力新赛道；优先发挥数据要素价值，全面构建可持续发展的全国一体化大数据中心体系，确保基础设施供应安全。伴随着5G的阶段性布局完成，我们将进入5G红利期，触动千行百业产业跃迁。

　　三是要厚积薄发。“知之非难，行之不易”，实干是态度，会干是关键。

　　夯实根基，让新基建枝繁叶茂。基础创新的深度决定产业发展的高度，只有做深基础创新、做厚基础设施，发展联接与计算产业，才能为新经济注入澎湃动能，推动可持续发展。

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2020年09月25日 10 版）
(责编：杨光宇)
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