共话新动能 实干新基建

本版图片摄影：翁奇羽 李国良

版式设计：张丹峰

以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为代表的新型基础设施建设，如何推动我国经济转型升级、促进高质量发展？9月23日，由人民日报社指导、人民日报文化传媒有限公司和华为公司联合主办、上海市发改委协办的新基建新经济高峰论坛在上海世博中心举行。来自有关部门、研究机构、企业、媒体等各界嘉宾齐聚一堂，围绕新基建深入研讨、建言献策。

既是当务之需 更是长远大计

“新基建投资对短期、中期和长期经济发展都有着积极作用。”中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆在主旨发言中表示，全产业链的成功是新基建成功的关键，应引导社会资本积极参与新基建投资。

“加强以5G、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的新型基础设施建设，正是数字经济时代的必然要求，是我国经济高质量发展的应有之义。”人民日报社编委委员、秘书长乔永清在论坛致辞中说，“新基建面向新领域、依靠新技术、引领新风口，既是当务之需，更是长远大计。”

加强新基建顶层设计和融合创新，是与会嘉宾的共识。大会发布的《新基建蓝皮书》提出，“新基建产业建设需要政府与企业的共同努力，依托顶层设计规划落实建设原则与建设路线，完善保障措施，构建产业发展及行业应用的基础。”

“新基建是信息社会的基石、数字经济的支撑，可以为稳经济、稳增长助力。只有夯实基础，着眼长远，才能最大化发掘新基建价值。”华为公司副董事长、轮值董事长徐直军说。

上海市政府副秘书长、市发改委主任马春雷介绍，今年，上海出台新基建三年行动计划，聚焦具有上海特色的新网络、新设施、新平台、新终端建设，“希望把上海打造成全球新一代信息基础设施建设的标杆城市。”

加速科技创新 释放发展动能

如何让以新兴数字技术为代表的基础设施赋能传统产业，并为新经济发展注入新动能，是参会代表关注的重要方面。

新基建成果落地，重点要提升融合应用水平。工信部信息通信管理局副局长鲁春丛说，“要推动新型数字基础设施与制造、能源、交通、农业等实体经济各领域的融合应用，推广数字化研发、智能化生产等新模式新业态。”

助推新基建发展，科技创新能力是主攻方向。“要推进底层核心技术的自主创新，加速各类通用软件和技术的开源开放，有效支撑全社会创新创业。”科技部高新技术司副司长梅建平表示。

构筑新型产业联动空间，也是推动信息技术成果转化的重要因素。重庆市大数据应用发展管理局副局长景根元介绍，“目前，中新（重庆）国际互联网数据专用通道已顺利开通，加强了东南亚与中国西部的数字互联互通。”

华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇在论坛上说，“未来，华为将携手伙伴围绕做好统筹规划、做深基础创新、做厚基础设施、发展普惠人工智能和做大产业生态，帮助客户夯实新基建根基。”

大会现场，与会嘉宾共同发起了“实干新基建”的行动倡议，号召每一个人、每一家企业面对新基建的时代大势，用实际行动加速科技创新，共同推动新基建高质量发展。

构建智慧城市 创造美好生活

智能交通让城市早高峰平均车速提升8%，平均延误下降12%；智能机场使每天1000多个航班的机位分配时间从4小时缩短到1分钟……在广东深圳，政府、华为和社会各方协同发展智慧生态，让智能覆盖公共服务、企业发展、城市治理等各个方面。

智慧城市是城市基础设施智能化升级的产物，能对城市服务、公共安全等各种需求做出智能响应，不断提升城市管理效率。论坛上，来自全国的智慧城市项目展示吸引不少观众驻足。

“政府治理，是上海新基建的重要目标。”上海市政府办公厅副主任、城市运行管理中心常务副主任徐惠丽表示，“近年来，上海市全面推进治理精细化落地生根，措施效果显著。”

陕西西安市工业和信息化局局长李初管说，“在建设国家中心城市的关键进程中，发挥自身区位优势，实现结构升级，是西安新基建的任务关键。”

华为公司副总裁、华为中国区云与计算总裁史耀宏在现场说，“大力发展新基建正当其时，华为愿与各城市携手，成为新基建蓝图的实践者、价值共享型生态的倡导者。”

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 09 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)