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新经济共建共享论坛举办

2020年09月25日05:33  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电　（记者张一琪）为积极推动长三角地区企业投资成都，不断深化与长江三角洲核心城市的交流合作，日前，四川省成都市新经济委、成都经开区（龙泉驿区）新经济和科技局和成都经开资本运营集团有限公司围绕“共享新机遇，共营新场景，共聚新动能”主题，在杭州举办新经济共建共享生态论坛。

　　成都经开区（龙泉驿区）就区位优势、产业发展、营商环境以及招商方向等方面向杭州市及相关企业进行了推介。参加新经济共建共享生态论坛的企业家表示，成都市新经济蓬勃发展，创新动能澎湃，尤其是成渝双城经济圈、成都“东进”、大运会举办权等多重战略机遇叠加的龙泉驿区，更是蕴含着巨大商机。龙泉驿区依托汽车产业，大力发展“汽车+”“大数据+”等新经济，全区新经济发展要素富集、新经济发展载体完善、新经济高端人才丰富，新经济发展前景可期。

　　据了解，通过此次新经济共建共享生态论坛，龙泉驿区完成了向杭州市高能级企业的自我推介，为继续推动龙泉驿区经济高质量发展，不断加强与长江三角洲核心城市的交流合作打开了新局面。

(责编：杨光宇)
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