探索新路径 提升竞争力（城市共话新基建）

图①：上海外滩夜景。

李国良摄

图②：与会嘉宾正在聆听报告。

人民网记者 翁奇羽摄

图③：新基建新经济高峰论坛现场。

李国良摄

新基建新经济高峰论坛现场。

李国良摄

成都建设新经济的场景培育地、要素集聚地和生态创新区

制定精准政策 搭建共赢平台

本报记者 宋静思

近年来，四川省成都市委、市政府深入实施创新驱动战略，将发展新经济培育新动能作为推进经济高质量发展、城市高效能治理、市民高品质生活的重大战略部署，致力成为新经济的场景培育地、要素集聚地和生态创新区，打造最适宜新经济发展的城市。

着力制定精准政策体系，聚焦发展数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经济、共享经济“六大形态”，围绕政府治理方式转变和创新、创业、创投出台18条政策措施。着力构建多元应用场景，将新技术新模式与城市发展需求有机链接，构建实体经济、智慧城市、科技创新、人力资源协同、消费提档升级、绿色低碳、现代供应链“七大应用场景”，为新经济发展提供接入端口。着力搭建共赢合作平台，建设新经济活力区、独角兽岛等新经济发展空间载体，成立成都新经济发展研究院，组建全国首个城市级新经济俱乐部，连续举办5届全球创新创业交易会。着力创新要素供给模式，围绕人才、技术、资本等新经济要素出台各类新政，实施新经济培育“双百工程”，为新经济企业提供全周期要素保障。

成都新经济呈现出高速增长、迅猛崛起的态势。今年前6月，全市新经济企业达39.7万户，同比增长29.4%；新经济企业获得风险投资139件，获得投资金额49.1亿元；招引攻坚行动期间，梳理形成912家新经济目标企业，签约数字文创、大数据等项目98个，计划投资总额达1707.6亿元。阿里巴巴数字经济产业生态基地、腾讯新文创总部、字节跳动创新业务中心、网易数字产业基地、快手直播电商总部、百度智能驾驶、58集团数字城项目、滴滴西部创新中心项目8个新经济头部企业项目已签约落地，总投资额超580亿元。

石家庄优先布局5G、特高压、工业互联网等设施

数字赋能提速 智能制造升级

本报记者 崔 璨

新基建是我国明确推出的重大工程和基础设施建设项目。河北石家庄市抢抓机遇，把新型基础设施建设作为扩大有效投资、扩大内需消费的重大战略基点，优先布局5G、特高压、城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等设施，大力提升新基建承载能力和数字技术应用及赋能效率，推动经济社会创新发展。

推动城市能级提升。通过建设京雄石城际高铁、轨道交通等设施，推动京津冀“一码通乘”，更大范围内配置资源要素，实现基础设施建设一体化、基础服务均等化，增大城市集聚效应，最大限度缩小石家庄与京津的发展差距。

加速赋能实体经济。加快5G基站、人工智能、工业互联网、物联网等布局建设，推进数字产业化和产业数字化，围绕新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等优势产业，实施数字赋能提级行动和企业上云计划，加快推动新一代信息技术与实体经济集成融合发展，提升智能制造水平，放大制造业的“集聚、裂变、叠加”效应，催生产业新物种，推动经济转型升级和发展方式转变。

积极扩展应用场景。以河北省区块链联盟在石家庄成立为契机，充分发挥区块链技术优势，加快城管、环保、医疗、教育等智慧城市建设，打通“数据孤岛”，拓展区块链技术应用的广度和深度，实现政务数据跨部门、跨区域协同互联，有效提升社会治理现代化水平，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

福州市鼓楼区建设5G应用示范区、云服务优势区

强化项目带动 激活数字经济

本报记者 宋静思

近年来，福建省福州市鼓楼区高度重视新基建，主动抢抓机遇，着力打造5G应用示范区、云服务优势区，提升城市综合竞争力，助推经济社会高质量发展。

2019年6月，福州率先成为首批5G试点城市之一。2019年12月，鼓楼区人民政府与中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔四家公司签订了战略合作协议，全面开启“全省5G应用示范区”建设。今年6月，鼓楼区在全市率先实现5G信号全覆盖。下一步，鼓楼区还将在重点领域、重点区域，进行5G信号深度覆盖，打造“驻留稳、体验优”的5G精品网络。

按照“引进一批，培育一批”的思路，鼓楼区积极建设跨界融合、开放共享的5G产业生态，搭建了华为软件开发云、鲲鹏产业生态示范基地等一系列平台，助推5G生态企业落地。同时，鼓楼区着力打造5G应用示范场景，推动建设了城市大脑示范项目、智慧街区、养老中心、垃圾分类监管平台等应用场景。

强化项目带动，鼓楼区实施了“云服务”优势区建设行动，目前，依托华为软件开发云平台开发的项目已超1300个。鼓楼区还立足打造区块链产业集聚示范区，建成区块链孵化中心，入驻企业已开展基于区块链技术的征信平台、食品溯源、电子政务等行业技术的研究应用。

作为数字福建建设示范区，鼓楼区致力于打造数字经济新高地。去年，数字经济规模占GDP比重超50%。今年4月，2020年度福建省数字经济领域“独角兽”、准“独角兽”、“瞪羚”创新企业名单公布，鼓楼区企业共17家入选，占全省19.1%、全市36.1%。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 12 版）

(责编：岳弘彬)