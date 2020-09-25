国家电子商务示范基地新增15家

本报电 日前，在北京召开的2020中国电子商务大会上，商务部公布了新增的15家国家电子商务示范基地，包括万香国际创新港、江苏信息服务产业基地、中国东海水晶城、无锡市新吴区旺庄科技创业发展中心、义乌陆港电商小镇、石狮市青创城国际网批中心、厦门跨境电商产业园、菏泽天华电商产业园、山东方达电子商务园、山东凤凰山电子商务产业园、鄂州葛店中部电子商务示范基地、宜昌和艺电子商务产业园、汕头宝奥城电子商务园区、秀山（武陵）现代物流园区和武侯电商产业功能区。

近年来，我国电子商务快速发展，国家电子商务示范基地示范作用凸显。2019年，112家国家电子商务示范基地电子商务交易总额达5.37万亿元，同比增长21.6%；入驻电子商务及相关企业5.8万余家，同比增长8.6%；示范基地及入驻企业从业人员超过119万人，同比增长5.8%。

为进一步优化发展布局，提升示范创建水平，2020年，商务部依照国家电子商务示范基地《综合评价指标体系》和《综合评价办法》，对112家国家电子商务示范基地和各地推荐的59家地方优秀电子商务园区进行了综合评价，决定增补15家地方优秀电子商务园区为国家电子商务示范基地。目前，国家电子商务示范基地已达127家。

（王 珂）

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 18 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)