国家电子商务示范基地新增15家

本报电 日前，在北京召开的2020中国电子商务大会上，商务部公布了新增的15家国家电子商务示范基地，包括万香国际创新港、江苏信息服务产业基地、中国东海水晶城、无锡市新吴区旺庄科技创业发展中心、义乌陆港电商小镇、石狮市青创城国际网批中心、厦门跨境电商产业园、菏泽天华电商产业园、山东方达电子商务园、山东凤凰山电子商务产业园、鄂州葛店中部电子商务示范基地、宜昌和艺电子商务产业园、汕头宝奥城电子商务园区、秀山（武陵）现代物流园区和武侯电商产业功能区。
近年来，我国电子商务快速发展，国家电子商务示范基地示范作用凸显。2019年，112家国家电子商务示范基地电子商务交易总额达5.37万亿元，同比增长21.6%；入驻电子商务及相关企业5.8万余家，同比增长8.6%；示范基地及入驻企业从业人员超过119万人，同比增长5.8%。
为进一步优化发展布局，提升示范创建水平，2020年，商务部依照国家电子商务示范基地《综合评价指标体系》和《综合评价办法》，对112家国家电子商务示范基地和各地推荐的59家地方优秀电子商务园区进行了综合评价，决定增补15家地方优秀电子商务园区为国家电子商务示范基地。目前，国家电子商务示范基地已达127家。
（王 珂）
《 人民日报 》（ 2020年09月25日 18 版）
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】