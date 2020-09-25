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打通国内国际两个市场  跨境电商“出口转内销”动力足

本报记者 姜忠奇

2020年09月25日07:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　全国首趟中欧班列（渝新欧）跨境电商B2B出口专列驶出重庆团结村车站。
　　新华社记者 唐 奕摄

　　在长沙黄花国际机场，工作人员把跨境电商包裹放置在货物传送带上。
　　陈思汗摄（新华社发）

　　顾客在江苏省连云港自贸区跨境电商体验中心购物。
　　王 春摄（人民图片）

　　河北省唐山市充分发挥面向东北亚和辐射京津冀两大区位优势，建设跨境电子商务综合试验区，取得良好效果。图为在唐山京唐港区保税物流中心，跨境电商企业工作人员正整理货物。
　　新华社记者 杨世尧摄

　　一键下单，消费者就能买到来自世界各地的商品；足不出户，企业也可以将产品销往全球各个角落……近年来，中国跨境电商异军突起。防疫期间，跨境电商凭借线上交易、非接触式以及中间环节少等优势，不仅业务实现逆势增长，而且在帮扶企业稳外贸、促内销等方面发挥重要作用。

　　

　　信心十足“走出去”

　　9月1日上午，随着一声汽笛长鸣，中欧班列（渝新欧）跨境电商B2B出口专列缓缓驶出车站，这是全国首班中欧班列跨境电商B2B出口专列。这趟专列的成功开行，得益于海关总署此前出台的跨境电商B2B出口监管改革等措施。

　　据悉，“跨境电商B2B出口”指的是境内企业通过跨境物流将货物运送至境外企业或海外仓，并通过跨境电商平台完成交易的贸易形式。以前，由于跨境电商支持措施主要集中在零售进出口领域，占据市场份额近80%的B2B出口无法享受相应的通关、税收等支持。

　　7月1日起，海关总署正式在北京、杭州、深圳等10个直属海关启动跨境电商B2B出口监管试点。一位企业负责人说，被纳入跨境电商B2B出口监管试点后，产品通关速度更快了，企业资金周转压力减轻了，企业“走出去”的信心更足了。

　　随后，上海、福州、重庆等12个直属海关加入跨境电商B2B出口监管“试点群”，试点城市数量从10个扩大到22个。对外经贸大学国家对外开放研究院党委书记庄芮认为，短短两个月，试点城市翻了一番，说明这项改革及时有效，触及企业痛点、打通企业堵点。

　　从“人找货”变“货找人”

　　一段时间以来，“出口转内销”成为外贸领域的关键词。受新冠肺炎疫情影响，国际市场需求萎缩，外贸企业面临较大的生存压力。在这样的背景下，不少企业将目光转向国内，积极开拓内销市场。

　　在开拓国内市场过程中，一些外贸企业犯了难：有的面临国内外市场质量标准认证不同的挑战；有的长期按订单生产，缺乏国内市场营销经验和专门团队；有的品牌国内认知度不高，销路一直打不开……

　　“出口转内销”，究竟该怎么“转”？国务院办公厅印发的《关于支持出口产品转内销的实施意见》中专门提到：搭建转内销平台，鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购物节，设置外贸产品专区。

　　专家表示，跨境电商平台在大数据、供应链等方面具有优势，能够帮助外贸企业迅速洞悉市场需求，搭建转内销渠道。此外，直播带货、社群电商等电商新业态让商业营销从“人找货”变“货找人”，质量优良的出口商品得以快速打开国内市场。

　　在政策支持下，各大电商平台纷纷设立外销产品专区。比如，淘宝特价版上线外贸频道，为平台上30万外贸工厂开辟专属销售渠道；京东旗下的社交电商平台京喜推出“产业带厂直优品计划”，助力外贸企业搭建线上销售体系。

　　为支持适销对路出口商品开拓国内市场，各级政府也出台了一系列政策措施。比如，广州海关制定十二条措施助力出口产品转内销，支持企业将符合条件的出口商品退回国内转内销；上海鼓励电商平台提供零佣金、流量扶持、保证金减免等优惠政策，积极举办线下特卖展销活动等。

　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍指出，中国超大规模市场优势为外贸企业出口转内销提供了广阔空间，更多优质出口产品转内销反过来也会丰富国内市场供给，进一步激发国内市场活力和有效需求。

　　迈向“精耕细作”新阶段

　　从设立跨境电商综合试验区，到免征部分出口货物税费，再到开展跨境电商B2B出口监管试点，中国密集出台支持跨境电商的各项政策，不断加码对跨境电商的扶持力度。在这一过程中，中国跨境电商也迅速成长、发展壮大。根据海关统计，今年1至6月跨境电商零售进出口额超过132亿美元，同比增长23.7%。

　　亚马逊日前发布《从新业态到新常态——2020中国出口跨境电商趋势报告》，梳理过去五年中国出口跨境电商行业和卖家发展趋势，总结出中国出口跨境电商卖家地域和类型更多元、全球布局加速、品牌意识增强、产品创新提速、响应能力升级等五大趋势。

　　亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人Cindy Tai认为，中国出口跨境电商行业和卖家经历了从“野蛮生长”到“精耕细作”的演变，出口跨境电商正在成为中国外贸的重要支持力量，并正从外贸“新业态”转变为外贸“新常态”。

　　业内人士指出，跨境电商作为稳外贸的“轻骑兵”“促内销”的生力军，将持续释放经济发展新动能，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。与此同时，跨境电商也面临着物流通关、信用风险、资金安全、流量竞争等多道“坎”。要更好满足消费者的需求，必须直面跨境电商发展过程中的问题与挑战，迈向“精耕细作”新阶段。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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