前8个月合同额、执行额双增长 服务外包发展后劲不断增强

商务部近日发布的数据显示，2020年1-8月，我国企业承接服务外包合同额8503.9亿元人民币，执行额5867.1亿元，同比分别增长8.2%和12.5%。其中，承接离岸服务外包合同额5066.7亿元，执行额3561.5亿元，同比分别增长6.8%和13.3%。

对此，中国服务外包研究中心副研究员郑伟表示，从数据来看，我国服务外包整体发展态势良好，在疫情全球蔓延的背景下，承接离岸业务合同额和执行额继续保持“双增长”。亮眼成绩的取得主要是因为我国服务外包产业具有较强的抗压能力和比较优势，是全球服务外包产业分工体系中的重要一环。

“前8个月，我国企业承接服务外包合同额和执行额均实现显著增长。其中，合同额的增长表明我国服务外包企业的新增业务正在企稳复苏，发展后劲不断增强，这一趋势将在今后的执行额中得到体现。执行额的增长则表明我国服务外包企业已实现全面复工复产，有能力、有条件承接更多的离岸业务。通过合同额和执行额的持续双增长可以判断，我国服务外包增长趋势仍将持续，未来高质量发展可期。”郑伟进一步分析道。

郑伟表示，总体来看，前8个月我国服务外包发展呈现出四个亮点：

一是三大板块齐头并进。1-8月，ITO、BPO、KPO三大板块业务均实现两位数增长。其中，ITO中的集成电路和电子电路设计服务外包离岸执行额增长近50%，BPO中的供应链管理以及KPO中的医药和生物技术研发外包离岸执行额增长均超20%。

二是主要市场稳步向好。1-8月，我国承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡、韩国、“一带一路”沿线国家等主要合作伙伴业务均实现正增长。其中，承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额617.5亿元，同比增长7.7%。尤其是在中美贸易摩擦背景下，我国承接美国离岸业务不论总额还是增速均为主要合作伙伴之首，两国在服务外包领域的合作前景可期。

三是区域发展更趋均衡。今年1-8月，京津冀地区在信息技术和生物医药研发外包的带动下实现跨越式发展，同比增长逾30%；长三角区域仍是我国承接离岸服务外包业务的主力军，占全国总额的半壁江山，同比实现两位数增长；31个服务外包示范城市示范带动效应明显，占全国总额近九成。

四是非公企业担当主力。1-8月，民营企业承接离岸服务外包执行额829.2亿元，同比增长18.8%；外商投资企业（不含港澳台商投资企业）承接离岸服务外包执行额1294.5亿元，同比增长14.4%。民营企业、外商投资企业（不含港澳台商投资企业）承接离岸服务外包执行额均实现两位数增长，合计占全国总额近六成。

值得一提的是，1-8月，我国服务外包产业新增从业人员47.6万，其中大学（含大专）以上学历30.1万，占新增从业人员的63.2%。郑伟表示，“在疫情防控常态化的背景下，服务外包吸纳就业，特别是高水平就业能力强的特点更加凸显，对稳就业、保居民就业起到了积极的推动和促进作用”。

“从前8个月的数据看，总体上，我国服务外包已经走出疫情阴霾，走上了正常发展轨道。”郑伟说，今年后几个月我国服务外包将呈现出以下态势：第一，我国承接服务外包业务总体将保持平稳增长；第二，行业结构将进一步优化，ITO业务仍将是我国服务外包主力军，BPO、KPO所占比重将继续提升，数字技术、生物医药、测试研发等产业将加速发展；第三，受新冠肺炎疫情和部分国家政策影响，欧美国家市场仍存在较大不确定性，东盟、东北亚、“一带一路”沿线国家业务将保持稳定增长；第四，区域发展更趋均衡，珠三角、长三角地区仍将保持发展优势，京津冀、中西部、东北地区将继续呈现快速发展态势。此外，海南受建设自贸港利好政策带动，或将成为全年表现最为亮眼的省份。

(责编：李都也(实习生)、李栋)