北京自贸区释放开放政策大礼包

近日，国务院印发了《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《总体方案》）。9月24日上午，中国（北京）自由贸易试验区正式揭牌，由此北京自贸试验区正式成立。当天下午，北京市政府新闻办新闻发布厅举行中国（北京）自由贸易试验区新闻发布会，明确介绍了北京自贸试验区3个片区的具体选址。

据介绍，北京自贸试验区聚焦科技创新、服务业开放、数字经济等主要特征，在推动投资贸易自由化便利化等七大方面提出110余项开放创新政策措施，其中全国首创政策30余项。

同时，北京自贸试验区将与国家服务业扩大开放综合示范区进行“政策联动”。服务业扩大开放中一些含金量高的政策，将优先在北京自贸试验区相关区域内先行先试。

三大片区布局明确

根据《总体方案》，北京自贸试验区涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区3个片区，共119.68平方公里。据北京市商务局局长闫立刚9月24日介绍，北京自贸试验区进行空间布局规划时，充分考虑了中央对北京的战略定位，以及北京产业在空间布局中的特点。

其中，科技创新片区共31.85平方公里，包括中关村科学城21.59平方公里和北京生命科学园周边可利用产业空间10.26平方公里。

中关村科学城区域主要涵盖翠湖科技园、永丰基地及周边可利用产业空间，它们和北京生命科学园是中关村国家自主创新示范区中几个紧邻的专业园区，园区内产业布局合理，拥有强大的科技创新能力，配套设施完善，北京自贸试验区将上述园区部分面积纳入科技创新片区，重点发展新一代信息技术、生物健康、科技服务等产业，打造为数字经济试验区、全球创业投资中心、科学技术体制机制创新改革先行示范区，有助于本市以此为突破口打造具有全球影响力的科技创新中心，有助于我国赢得全球科技竞争主动权，为建设创新型国家和世界科技强国作出北京应有的贡献。

其次，国际商务服务片区共48.34平方公里，包括首都国际机场周边可利用产业空间28.5平方公里，北京CBD 4.96平方公里，金盏国际合作服务区2.96平方公里，以及城市副中心运河商务区和张家湾设计小镇周边可利用产业空间10.87平方公里。

包括天竺综合保税区、临空经济核心区、新国展、金马工业园在内的首都国际机场周边区域是我国临空经济引领示范区；北京CBD是我国国际化资源最丰富区域之一，聚集了众多国内外知名的高端商务、国际金融、国际传媒市场主体，也是北京外向型经济的标杆区域；金盏国际合作服务区位于第四使馆区周边，立足打造国际交往中心新亮点；城市副中心是北京市服务业扩大开放先导区，这些区域均为北京市高端服务业集聚发展区域，彼此之间的功能定位既各具特色又可以互为补充。将上述区域纳入国际商务服务片区，重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业，打造临空经济创新引领示范区，有利于提高产业之间的黏合度，同时有利于推动优势产业链集群式发展。

最后，高端产业片区共39.49平方公里，包括大兴国际机场西侧可利用产业空间10.36平方公里和北京经济技术开发区27.83平方公里。

“北京的3个片区，形成空间上彼此呼应、功能上彼此协作的格局。深挖北京在科研创新创投孵化以及跨金融科技，包括文化创意等领域积累的人才优势、产业优势和前期的一些发展，探索经验优势，进行的新一轮产业整合。”中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端告诉记者。

全国首创政策30余项

对于主要工作任务和措施，北京自贸试验区聚焦科技创新、服务业开放、数字经济等主要特征，在推动投资贸易自由化便利化、深化金融领域开放创新、推动创新驱动发展、创新数字经济发展环境、高质量发展优势产业、探索京津冀协同发展新路径、加快转变政府职能等七大方面，提出110余项开放创新政策措施，其中全国首创政策30余项。

在推动创新驱动发展上，北京自贸试验区将重点优化人才供给、知识产权保护和创新创业生态的营造。例如探索推荐制人才引进模式，优化外国人来华工作许可、居留许可审批流程等。北京自贸试验区的建设，也将推动形成京津冀地区高质量发展的新优势，《总体方案》提出，在城市副中心探索实施相对集中行政许可权试点、设立全国自愿减排等碳交易中心、支持符合条件的金融机构设立专营机构。

“建设京津冀一体化或将主要依托北京大兴国际机场。自贸区达成后，更多以北京自贸区扩展内容为核心，驱动整个京津冀功能叠加发展。”中国人民大学助理教授王鹏在采访中告诉记者。

数字经济也是北京自贸区的三大特征之一。北京市政府副秘书长、北京市经济和信息化局党组书记杨秀玲表示：“这是由于北京是全国数字经济的创新源头、开放源头，也是数字经济发展的领军城市。2019年我国数字经济的增加值占GDP的比重为36.2%。北京市数字经济占全市GDP的比重超过50%。”

杨秀玲介绍，北京自贸试验区将实施数字贸易平台和数据交易平台两个建设工程，通过这两个工程的先行先试，为建立我国数据资源开发利用的规则设计和制度安排提供经验；并基于数据安全和交易便利的双重考量，探索实施有效的数据监管措施；也将大力推动数字技术与传统产业的深度融合，加快实施大数据行动计划，组织好农业、工业和服务业的数字化转型等。

“发展国际信息产业和数字贸易港，一方面有利于我们在数字经济时代占领发展上的高地，另外，对于新时代文化影响力的对外输出也能形成很好的底层支撑。对于数字版权的确权流转，也可以更好地调动我们国内文化创造创新的积极性。”陈端告诉记者。

服务业扩大开放政策先行先试

北京市作为国家服务业扩大开放综合示范区和北京自贸试验区进行“政策联动”也备受关注。北京市副市长杨晋柏介绍：“国务院印发的《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点 建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》中一些含金量高的政策，将优先在北京自贸试验区相关区域内先行先试。”

例如对在京从事集成电路等领域企业认定高新技术企业，符合条件的实行“报备即批准”，享受所得税优惠等相关政策；开展公司型创投企业所得税优惠政策试点；对技术转让所得税实施优惠政策试点；研究实施境外高端人才个人所得税优惠政策等。

“自贸试验区和服务业扩大开放是两种不同类型的开放模式。自贸试验区属于园区开放模式，园区具有明确的四至范围，有利于开放压力测试和风险管控。而服务业扩大开放属于产业开放模式，即这些政策不受地域限制，除特殊情况外，均适用于北京市整个行政区域范围，适合服务业领域跨地域、融合性强的特点。”北京市商务局党组书记、局长闫立刚解释称。

在产业开放的同时，服务业扩大开放也在借鉴自贸试验区园区开放的方式，积极探索“产业+园区”协同开放模式。有利于形成优势互补、良性互动的开放格局。

除了支持服务业扩大开放的政策优先在北京自贸试验区内先行先试，一些在北京自贸试验区内实施成熟的服务业扩大开放政策，按程序报批后，将优先在全市范围内复制推广，助力打造国家服务业扩大开放综合示范区。

“北京的方案符合自身地方经济社会发展特点，制定了符合地方产业发展实际的先行先试举措。如结合自身服务业发展成效，探索服务贸易负面清单，支持跨境服务业发展。自贸试验区的建立有利于推进地方特色差异化探索，逐步实现在更大范围、更广领域和更深层次加强探索的目标，更好服务国内经济社会发展和对外开放大局，为加快畅通循环构建新发展格局贡献积极力量。探索跨境服务贸易负面清单制度是推动服务业改革的举措。”商务部研究院副研究员庞超然告诉记者。

(责编：李都也(实习生)、李栋)