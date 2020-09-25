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微众银行微粒贷推出短片《致敬平凡的强者》

2020年09月25日10:06  来源：人民网-财经频道
 

李叔原本出海捕鱼四海为家，今年终于结束了漂泊的生活，如愿干起了水产养殖，有了自己的生意。

李叔：水产养殖个体户

热爱猫猫狗狗的小霞5年前辞职开宠物店，这5年，她眼看着猫猫狗狗成为都市空巢青年的陪伴，宠物店也积累了大量的老客户。今年的她，也实现了自己的心愿，把旁边的店铺也盘了下来，对宠物店进行了扩张。

小霞：宠物店店主

阿亮和梅梅结婚后就来到城里做起了小吃摊生意，经过5年的拼搏，小吃摊的生意越来越好，在城里站稳了脚跟后，把5岁的孩子接了过来，一家人团聚，虽然辛苦但却幸福。

阿亮和梅梅：小吃摊主

近日，微众银行微粒贷制作和推出短片《致敬平凡的强者》，展示的9个奋斗者也是千千万万奋斗在平凡岗位默默坚持的普通人的缩影。

平凡且触动人心的故事发生在各个行业。在过去的5年里，我国的农业、快递物流行业、基建等多个方面都取得了巨大成就。

在农业方面，我国用9%的耕地养活了近20%的人口，农业的现代化也有了质的飞跃。

越来越多的年轻人通过新渠道和新模式深耕农业。开了5年养鸡场的肖亮万万没想到，当他把花式养鸡的视频发到网上之后意外火了，现在的他又多了一个心愿，不仅要养好鸡，也要当好网红。

肖亮：网红养鸡场场主

2019年，我国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长 25.3%，业务量连续6年居世界第一。根据最新数据显示，今年8月快递从发货到送达，平均只需48小时，创造了新纪录。

行业的快速发展也推动了个人的进步。拥有5年送快递经验的王新华眼看着网购成为主流消费方式，快递网点布满城镇，如今抓住机会回到老家的他也达成了自己的心愿，开了一家快递超市，不仅能照顾到父母，也能方便村民收取快递。

王新华：快递超市个体户

在基建方面，我国作为一个基建大国，公路、铁路建设总量均位于世界前列；随着“加快推进信息网络等新型基础设施建设”的提出，也将进一步推动生产力，促进就业的同时给人们带来新的机会。

五年前，小张只身一人来到深圳做建筑工，心愿是赚钱养家，如今和几个老乡组建了一只工程队，开始接单做项目，日子在不断的奋斗中越过越好。

小张：工程队队长

当人民的生活越来越好的时候，心中的自豪感便油然而生，回望我们走过来的路，艰辛却值得。

据了解，微众银行微粒贷致力于助力每个用户“微小心愿，立刻实现”。目前微粒贷已助力全国31个省份近600座城市超2800万用户实现微小心愿。无论是个体户、卡车司机、农渔业者还是听障或有语言障碍人士，都能平等享受到微粒贷的普惠金融服务。（牛广文） 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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