红星美凯龙：家装成第一业务 加快推进卖场“数字化”建设

“真正的服务，是想消费者所想，想到消费者的预判。” 日前，红星美凯龙董事长车建新在2020年红星美凯龙秋季大会发表开场致辞。他建议，必须加快行业创新，要通过1—2年的时间完成产品创新、观念创新甚至是发展模式创新，为家居行业快速迭代发展指出道路。

在车建新看来，“当代消费者的五大诉求为：一是买到喜欢的家居产品；二是商场的美誉度；三是产品的品质；四是产品的价格；五是方便消费者购买。当消费者的需求升级，我们行业就需要创新，跟上消费者追求时尚、追求品味、追求与众不同的步伐。”

据了解，作为联合主办方之一红星美凯龙正深度参与到家博会的各项活动中。“未来，我们不仅要给全国14亿人开展会，更要给全球79亿人开展会。我们的行业，不能落后于这个时代。”他如是说。

大会现场首度官宣了由家居、家装、爱琴海、地产、新零售、美凯龙爱家、红星云共同布局的红星美凯龙“七大家居生活美学产业链”。

据介绍，2019年，红星美凯龙制定了“新零售变革增强主业竞争力，家装业务打造第二增长曲线”的战略部署。2020年，红星美凯龙将家装业务提高到第一业务的地位，由传统的家居卖场转变为家居家装一体化供应链整合的新方向。

红星美凯龙家居集团总裁兼装修产业集团CEO谢坚表示，“家装面临着‘不信任’、‘不省心’和‘不生活美学’三大行业痛点，而深耕行业34年的红星美凯龙可以凭借‘国民品牌’、‘一站式平台’以及‘生活美学家’这三大特性着力破局行业痛点。”据他介绍，截止8月31日，装修产业集团已开152家直营门店、180家合作装企、全国覆盖达200余个城市。

红星美凯龙家居集团执行总裁兼大营运中心总经理朱家桂在接受人民网采访时表示，在今年行业的艰难时期，红星美凯龙倡导了“1+1+1”的行业自救模式，即：红星美凯龙自营商场免租1个月，工厂出台相应的产品政策帮扶1个月，经销商自救1个月。

“正是基于上半年积极推进各项政策落地生效，红星美凯龙充分发挥了压舱石、主力军作用，对国内家居行业上下游产业链带动作用明显。此后，家居行业在今年5月迎来持续性反弹，市场增长持续性强。” 朱家桂如是说。

“家博会的召开已然成为行业健康发展的风向标。今年最大的特点是新品层出不穷。另外，在运行端加强线上线下办展理念，通过线上的精准锁客，吸引来大批观众，对加快促进厂商交流具有重要意义。”在朱家桂看来，此次展会还将打破以往展会的局限，实现展销联动，提升行业运行效率，大大压缩了流程。

“疫情发生以来，流量运营能力、与消费者沟通能力是需要亟待提升的两方面。” 朱家桂分析认为，今年红星美凯龙加快推进卖场“数字化”建设，正通过“同城站+卖场数字化”的流量打通推动家居装饰及家具行业新零售转型。另外，今年4月，红星美凯龙还对同城站进行升级，联合天猫为商户打造同城轻店小程序，赋能旗下经销商和品牌商全域运营能力，提升销售转化率。

朱家桂表示，经过5年营销数字化升级和2年IMP全球家居智慧营销平台的持续迭代，红星美凯龙已经从传统线下零售场升级为辐射线上线下的超级流量场。同时，依托红星美凯龙联手阿里云打造的家居行业数据中台，红星美凯龙构建起规模巨大的私域流量池，成为行业级流量入口。

红星美凯龙家居集团执行总裁兼新零售中心总经理陈东辉随着红星美凯龙与阿里合作的逐渐深入，家居同城新零售模式推动行业线上线下一体化融合的脚步也开始加速。

在秋季大会现场，陈东辉带来了与阿里战略合作一年后红星美凯龙的发展情况，同时解码了在数字化浪潮席卷下，红星美凯龙如何探索家居同城新零售路径，构建“本地化”新零售业态模式，打造家居行业的新零售专属解决方案。

他表示，“我们通过红星美凯龙2020秋季大会发出号召，希望更多品牌商家与经销商朋友一起参与进来，以改善用户的消费体验为核心，携手开启家居同城新零售时代。”

天猫家装业务发展部总经理冬一也亲临现场发表致辞，他表示“阿里与红星美凯龙战略合作一年以来，我们完成了围绕卖场搭建数字化基础能力、依托本地业务构建线上线下同城化体系以及新内容导购（如淘宝直播等）这三件事。未来，阿里将携手红星美凯龙完成零售端、工厂供应链端以及服务交付端的数字化升级，为实现家居新零售的全面落地保驾护航。”

红星美凯龙家居集团助理总裁兼设计云CEO周天波为了推动家居行业数字化升级，2020年红星美凯龙设计云在3D云设计基础上重磅升级，持续加码AI设计、真实商品模型库、影视级渲染三大模块，赋能行业打通从真实模型、3D设计、商品清单、购买支付的全链路，为行业打造家居卖货神器。

周天波现场发布了“红星美凯龙设计云数字化战略”，在赋能家居品牌、门店打造场景式售卖新方式的同时，整合优秀品牌供应商为他们拓展新商业渠道，并助力装企、地产、中介等企业实现整装供应链升级，让业主享受“设计好，就购了”的一站式家居消费体验，从而实现三方共赢。

作为助力企业提升经营效率，创造新的增长点的科技型企业，红星云总裁王珏在本次秋季大会上，带来了旗下自主研发的全新产品“大象掌柜”，打造家居工厂和经销商专属数字化运营平台，赋能家居工厂和经销商更好地卖货。

据了解，“大象掌柜”通过搭建整合顾客、门店、经销商、工厂的一体化平台，打造线上、线下闭环的营销体系，实现为经销商、工厂的数据赋能，同步满足消费者、导购、经销商、门店、工厂多角色的需求，以智慧营销解决方案助力行业转型升级。

成立刚满一年，美凯龙爱家已成为房产中介领域不可忽视的一大力量。美凯龙爱家总裁冯全林在秋季大会上表示，美凯龙爱家打造的“房产交易-设计-装修-家居-住家服务”全周期五维一体省心模式，通过“互联网+”与产业紧密结合，全场景覆盖“家生态”服务链条，致力于成为行业创新综合型超级玩家，为消费者的置业居家保驾护航。

据悉，截止2020年8月，美凯龙爱家以黑马之姿超速布局6城，落位近450家门店，规模超5000人，总业绩突破4个亿。冯总还强调，今年会继续以“健康、系统、规模”为重点，三力齐发，预计到今年年底，将达到700家门店，总业绩超10亿。

(责编：许维娜、毕磊)