豆豆兼职：围绕“人的数字化”助力大学生兼职

“只要在手机上轻轻一点，就可以随时找到合意的兼职，而且根本不会出现兼职安全问题。”来自杭州某高校大三的王雨分享了她兼职心得，直言“体验好极了”。海量工作机会、个性化选择、安全保障、随时随地找工作……，在众多大学生眼中，使用“豆豆兼职”之后，兼职变得快捷安全又简单。

数字化正在改变传统的兼职生态，企业商业模式在重构，用户对兼职的质量与品质要求越来越高，兼职地域边界更模糊……，一系列外部环境的变化，豆豆兼职正在赋予大学生兼职新定义。

据了解，豆豆兼职垂直于在校大学生及毕业五年内的青年群体，围绕着“人的数字化”，打造适合于青年群体的数字化灵活用工平台，搭建起遍及全国的自营服务网络，重点布局北上广深等二十多个大学生及青年群体聚集城市。

围绕大学生对兼职岗位的个性化、专业化与多元化需求，“豆豆兼职”为青年群体提供免费兼职信息服务，并进行就业辅导、培训课程、创业支持等人力资源一体化服务，内容涵盖网红主播、在线教育、UGC内容生产等互联网新兴岗位，也包含零售、餐饮、房产、旅游等传统领域，同时也开拓了摄影师、设计师、文案高手、程序员兼职等技术型岗位，全面满足大学生个性化、定制化的兼职需求。

近年来，大学生兼职被骗事件屡有发生，甚至出现了钱没赚到却成为犯罪团伙共犯的案件。针对这一问题，“豆豆兼职”搭建起遍及全国的自营服务网络，覆盖零售、餐饮、兼职房产、教育、金融、旅游等数领域，走进高校，贴近校园，为学生进行职业指导;安全防控，还围绕在校生兼职、实习和毕业生就业、创业而开展一系列活动与指导。

针对兼职诈骗现象，“豆豆兼职”组建以人力资源、互联网技术、法务、财务为核心的专家团队，保证了服务专业性、及时性与安全性，为青年群体提供免费兼职信息服务。此外，上线5个月以来，已有150万在线用户，为在校大学生等年轻求职群体提供了近80万兼职、实习岗位，有效缓解了大学生求职就业难题。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)