原标题：银行业首次应用国产芯片 微众银行获央行2019年度银行科技发展奖一等奖

9月24日，中国人民银行“2019年度银行科技发展奖”颁奖仪式在北京举行，微众银行凭借“鲲鹏芯片在银行应用”项目，首次荣获2019年度银行科技发展奖一等奖。

据了解，该项目是微众银行在底层硬件资源进行鲲鹏芯片技术（以下简称“ARM架构”）应用突破的关键项目。其从资源使用场景出发进行深度分析，从核心基础组件、核心业务应用系统、银行交易系统等方面全路径持续推动银行系统硬件国产化，从而真正实现银行核心系统的软硬件全面自主可控，为落实安全可控的国家战略和掌握核心技术能力奠定坚实的基础。

基于国产芯片，核心系统引领全面自主可控

微众银行作为国内首家互联网银行，在成立之初即采用X86服务器与开源技术构建了新一代银行IT架构。随着X86服务器配置越来越高，功耗也越来越大，而且外部环境对高新技术的封锁也愈来愈紧，微众银行决定走出一条在硬件基础设施上降低成本且减少对国外核心技术依赖的创新之路。

2018年下半年，微众银行开始研究与验证基于中国独立自主知识产权——鲲鹏芯片的华为ARM泰山服务器系列部署使用在微众银行自身核心金融业务场景中。经过2年的探索，微众银行已实现从应用接入层-操作系统层-硬件资源的全路径技术栈组件均在ARM架构下部署并稳定运行，真正实现了银行核心系统的软硬件全面自主可控，大大降低了整个银行基础设施对外依赖的信息科技风险。

资源成本优势显著， 打破传统金融行业“不可能三角”

在传统金融科技行业里，低成本、大容量和高可用被视为一个不可能被打破的三角。得益于鲲鹏服务器的低功耗优势，对比X86在同等配置与综合性能情况下，其整体功耗下降25%左右。通过本项目的配置与架构优化，大大提升了微众银行的资源使用率，从而使IT资源成本下降10%左右，经济效益显著提升。

基于此基础架构的高效低耗，微众银行迄今已服务金融客户超2.5亿，月交易峰值达6亿笔/天，与此同时产品综合可用率高达99.9985%，实现户均IT运维成本的持续下降，目前仅为3.5元/每账户每年，约为国内银行业界的10%。

为行业取经，坚持运用自主可控技术推动数字化转型

疫情影响的长期化、复杂化，以及经济环境的深刻变化，将对中国银行业带来多元、长期且持续性的挑战，也正在助推中国银行业加快数字化转型的步伐。“鲲鹏芯片在银行应用”项目在全路径技术验证与部署使用上的成功，可以为鲲鹏芯片等国产自主可控技术在银行业的使用积累经验，为行业快速推广起到参考作用。

自成立以来，微众银行始终坚持以科技作为驱动业务发展的核心引擎，在人工智能、区块链、云计算和大数据等金融科技四大领域大力开展技术攻关，确保核心技术的自主可控和信息安全。除了在银行架构上，微众银行对国产自主可控技术的运用实践正在更多领域落地。2020年9月，由微众银行牵头金链盟开源工作组研发并开源的区块链底层平台FISCO BCOS与银河麒麟操作系统完成兼容性互认证测试，实现从国密算法、操作系统、芯片架构到服务器平台的全链路国产化支持，达成全方位安全可控。

微众银行行长李南青在预测国内银行业未来5到10年的趋势性变化时总结到：“在后疫情时代，可以预见，包括城商行、民营银行在内的银行业，将加速数字化转型。金融科技助力银行业实现‘三升两降’（即：提升效率、规模和用户体验，降低成本和风险）将逐渐成为行业共识，为实现业务线上化的发展需要，银行业在金融科技投入、研发、创新等方面将显著加强。”

(责编：毕磊、夏晓伦)