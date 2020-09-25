外汇局：上半年我国国际收支保持基本平衡

新华社北京9月25日电（记者刘开雄）国家外汇管理局25日发布的《2020年上半年中国国际收支报告》显示，今年上半年，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率弹性增强，有效发挥调节国际收支的自动稳定器作用。
2020年上半年，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差765亿美元，与GDP之比为1.2%，继续处于合理区间，在疫情背景下表现出较强的稳定性和韧性。跨境资本流动总体稳定。其中，直接投资和债券投资是主要顺差来源，合计顺差394亿美元，境外投资者继续投资中国市场和配置人民币资产的信心和趋势没有改变。
上半年，在国际收支总体平衡的格局下，外汇储备规模保持基本稳定。2020年6月末，我国对外净资产2.2万亿美元，较上年末增长3.6%。
报告说，2020年下半年，全球疫情和经济形势依然复杂严峻，但我国经济稳步恢复，改革开放继续深化，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，仍是国际收支基本平衡的坚实基础。报告预计经常账户差额继续处于合理区间，跨境资本流动保持平稳，外汇储备维持总体稳定。
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