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嘀嗒出行发布中秋国庆假期安全健康出行保障公告

2020年09月25日21:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月25日电 （记者乔雪峰） 为了进一步保障国庆长假期间的出行安全，嘀嗒出行发布了“2020中秋国庆长假安全健康出行保障公告”，严格部署包括7*24小时安全值班、强化应急保障、违规行为用户名单公示、最高400万顺风车行程保险、强化安全健康出行宣导在内的五大举措，全力保障广大用户在今年国庆期间的平安出行。

在落实组织保障方面，嘀嗒出行成立国庆假期安全工作指挥小组，全面负责安全工作决策部署和协调指挥，并严格落实领导带班机制；在应急保障方面，各部门对标公司应急预案，培训值班人员进行严谨务实演练，确保遇有突发情况时能迅速有效应对。

嘀嗒出行还将开展打击违规行为专项行动，对于人车不符、线下交易、骚扰猥亵、违规多拼、作弊刷单等情节严重的违规用户，今后将进行定期公示。

此外，针对长假期间跨城出行增加的情况，嘀嗒出行全面升级行程保险。凡是通过嘀嗒顺风车平台下单，即可享受市内顺风车最高保障额度90万，城际顺风车最高保障额度400万的顺风车行程保险。对于传统自发结伴拼车的用户，车主和乘客双方同样也可获得嘀嗒顺风车平台提供的最高400万行程保险。

同时，嘀嗒出行 “新冠肺炎专项保障金”在国庆期间会继续提供，凡在嘀嗒顺风车行程结束后的30天内，无论感染源自何处，用户如被首次确认为“新型冠状肺炎”，后因确诊罹患新冠状病毒感染的肺炎导致不幸身故，可获最高10万元身故保障理赔。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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