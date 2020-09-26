阿里巴巴张勇：向农村开放数字化能力

人民网北京9月26日电（许维娜）“20年前谈互联网，人们都认为互联网是一张‘网’，甚至是一层‘皮’，就是指一个网页。但到今天，所有人都不这么认为了，人们的生活已经长在数字基础设施上了。”9月26日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在出席第八届中国淘宝村高峰论坛时说。
“今天，我们要向农村全面开放沉淀了20年的数字化能力，让农村因为阿里的数字基础设施而不同。”张勇在主论坛致辞时说。
据悉，本届淘宝村高峰论坛在河北肃宁召开。淘宝村诞生至今11年，从2009年全国仅有3个淘宝村，截至今年6月，已经发展到了5425个淘宝村。
要实现“大不同”，关键还是数字化。“世界上没有捷径，但有抓到关键问题、关键发展趋势的钥匙。阿里巴巴20年发展，正是抓准了数字化发展的钥匙。”今年是脱贫攻坚的决胜之年，张勇认为，随着全社会数字化转型的加速，通过数字化革新推动乡村振兴的愿景，正在成为各界共识。
“农村的产业空间巨大！阿里巴巴相信‘小而美’的力量，一家农村网店，背后是中国数字经济发展大势。”张勇说。“中国最活跃的经济细胞来自于最基层的村、镇和企业。如何把最活跃的经济细胞和创业者、年轻人组织在一起，淘宝村是个很好的载体，也是我们共同的一种承诺。”
目前淘宝上1/4的网店都来自农村，过去一年，这些“村里的淘宝店”给乡亲们带来的收入超过1万亿元，更提供了828万个就业机会。
在助力农村发展和脱贫攻坚的过程中，阿里巴巴还创造性地发明了一个新角色——脱贫特派员。“我们先后派出两批在阿里巴巴平均工作10年以上的老员工，全脱产送到脱贫一线，让他们把农村数字化的一整套思考方式、数字技术、运营经验，带到各个贫困县。”张勇在论坛上介绍。
让农村大有不同，要抓住数字化的金钥匙，这正是阿里巴巴多年来倡导的“造血式”发展。“要让千千万万农村创业者抓住从脱贫到小康的金钥匙，抓住走向未来的金钥匙。”张勇说。
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