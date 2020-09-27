统计局：8月份工业利润稳定增长 恢复态势进一步巩固

人民网北京9月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，8月份，全国规模以上工业企业利润同比增长19.1%，延续稳定增长态势。从1—8月看，累计利润同比下降4.4%，降幅比1—7月份收窄3.7个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，随着国内疫情防控取得重大成果，“六稳”“六保”任务落实成效日益显现，企业生产经营状况好转，供需循环逐步改善，8月份工业企业利润稳定增长，主要呈现出下特点：

一是生产和需求稳定恢复。从生产看，8月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速比7月份加快0.8个百分点。从需求看，全国固定资产投资累计降幅进一步收窄，基本恢复至去年同期水平；社会消费品零售总额当月增速年内首次转正。生产和需求的不断改善，推动了工业企业销售增长。8月份，工业生产者价格指数继续回升，工业企业营业收入同比增长4.9%，比7月份加快1.6个百分点，企业生产规模扩张有力支撑了利润的稳定增长。

二是单位成本费用持续下降，企业盈利状况好转。一揽子减税降费等纾困惠企政策持续发力显效，8月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.47元，每百元营业收入中的费用同比减少0.02元。在企业经营压力得到持续缓解的同时，企业盈利状况明显好转。8月份，规模以上工业企业营业收入利润率同比提高0.8个百分点，已连续4个月同比提高。

三是采矿业利润明显修复，原材料制造业利润增长加快。8月份，工业内部供需循环得到改善，下游行业的持续恢复对上游行业的带动作用增强。其中，受益于需求回暖和原油、铁矿石等国际大宗商品价格持续回升，采矿业利润明显修复，原材料制造业利润增长加快。8月份，采矿业利润同比下降11.9%，降幅比7月份大幅收窄28.7个百分点。原材料制造业利润增长32.5%，增速比7月份加快17.8个百分点，拉动规模以上工业利润增长6.7个百分点。从具体行业看，在下游需求改善、产品价格回升、同期基数较低等因素作用下，石油加工、钢铁等行业利润增长加快。8月份，石油加工行业利润同比增长148.2%，增速比7月份加快101.6个百分点，累计利润年内首次实现盈利；钢铁行业利润增长68.3%，加快46.2个百分点。

四是装备制造业利润保持较快增长。8月份，装备制造业利润同比增长23.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.1个百分点。其中，通用设备制造业利润同比增长37.0%，电气机械和器材制造业增长13.3%，增速分别比7月份加快11.0和5.2个百分点；专用设备、电子、仪器仪表等三个行业利润延续两位数增长；受生产增速回落、投资收益减少等影响，汽车制造业增速较7月份有所回落，但仍保持55.8%的快速增长，明显高于工业平均水平。

五是企业亏损额下降，亏损面逐月缩小。随着企业经营状况的进一步好转，亏损企业数量持续减少，亏损额大幅下降。8月份，亏损企业亏损额同比大幅下降37.0%。8月末，规模以上工业企业亏损面比7月末收窄1.2个百分点，继续呈逐月缩小趋势。

朱虹强调，8月份工业企业利润稳定恢复态势进一步巩固，但也要看到，1—8月份工业企业营业收入和利润增速尚未转正，应收账款增速持续上升，同时国内外环境复杂多变，企业盈利持续稳定增长仍面临一定压力。下阶段，要坚持以供给侧结构性改革为主线，进一步挖掘内需潜力，激发市场主体活力，着力畅通供需循环，不断巩固扩大经济恢复成果，促进工业经济发展质量稳步提升。

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