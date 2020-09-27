红枣产业绘发展 山东乐陵做好“枣文章”

人民网9月26日电 26日，2020第九届山东（乐陵）红枣暨健康食品产业博览会和第五届中国（乐陵）调味品产业博览会在京举办。
乐陵市委副书记苏兰武表示，带头消费乐陵产品、带头推销乐陵产品、做大做好乐陵“枣文章”旨在让老百姓能够近距离见到、买到、吃到乐陵产品，乐享乐陵美食。通过增强服务意识，让乐陵发展找到一个好抓手。通过推介乐陵产品、宣传乐陵形象，让社会各界更好的了解乐陵、关心乐陵、支持乐陵。
近年来，乐陵借助工业化手段,发展小枣加工业，通过强企联合、科企联姻、招大引强，大力培植发展小枣精深加工龙头企业，延伸产业链条，引导和扶持当地特色产品规模向大、开发向高、产品向名发展，以深加工提高农产品的资源转化率和附加值，力争实现从“卖原料”到“卖产品”，再到“卖品牌”的根本性转变。
据了解，本次活动有三个显著特点：一是突出了乐陵金丝小枣、调味品和马铃薯三大特色农产品，形成了深刻的乐陵印象。二是既让乐陵的金丝小枣和调味品在北京进了商场超市和酒店宾馆、上了电商平台，也签约了众多的合作协议，还加深了首都各界与乐陵的深情厚谊，赢得了效益和情谊的双丰。三是节俭办会。本次活动，是乐陵第三十二届枣博会系列活动之一，会议组织精简、务实、高效、节约。
现如今，乐陵小枣已经跳脱简单农产品的定义，作为一个升级的文化符号赋予这座城市更多的发展可能。而今，这座有着千年建城史的古城正在依靠得天独厚的枣资源，书写着恣意飞扬的“枣文章”。
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