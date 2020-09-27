原标题：车建新高圆圆第一次直播就破纪录1.8亿

“价格不再仰望，抽奖轮番上场，券包就等你来抢。不到十分钟就有一次的福利发放哦！”在朱广权标志性的金句中，红星美凯龙登上央视网的“人人都爱中国造之红星美凯龙惊喜狂欢夜”直播成功出圈，再创淘宝直播新纪录。

本场直播淘宝直播观看人次超207万，微博直播观看人次达99.8万，抖音直播观看人次超200万，快手直播观看人次123万，直播期间央视网多终端(含PC、移动端、手机电视、互联网电视)累计观看达3562万。3.5小时直播锁定销售额1.8亿，并通过直播间售券为接下来的红星美凯龙天猫狂欢家装节精准锁客10.6万消费者。(数据来源：红星美凯龙)

这也是红星美凯龙在中央“双循环”战略格局下推出的“人人都爱中国造”专场直播，携手央视网打造家居行业高规格的直播，带领全行业为促进消费贡献力量。

董事长车建新与国民女神高圆圆现场直播

作为红星美凯龙董事长车建新的直播首秀，同时也是目前家居行业高规格家居直播，这场直播引发了巨大的行业关注，结果不仅带货成绩不俗，更实现人气和口碑双爆棚的出圈效应，再次巩固红星美凯龙在家居直播赛道的地位，这是怎么做到的？

直播竟成一镜到底舞台剧！还在直播间1:1打造了6室3厅！

熟悉红星美凯龙的人都知道这是一家特别爱折腾的公司，不走四平八稳的寻常路。这次携手央视网也是玩出了新花样，重构直播的“人”、“货”、“场”，把一场长达3.5小时、多达14个品牌18款产品的直播打造成一镜到底的舞台剧——车建新高圆圆朱广权的待客之道。当天#高圆圆朱广权的待客之道#也成功登顶热搜，收割超3亿的阅读量！

先说“场”，红星美凯龙竟然1:1实景搭建了超400㎡的沉浸式体验直播间！

14个品牌18款家居设计尖货按照功能搭配出一个6室3厅的超豪华大平层样板间，卧室、客厅、衣帽间等一应俱全，营造出步入式的沉浸家居体验。在3.5小时的直播中，直播间的观众不仅可以跟随直播镜头看到产品实物，还可以借助央视名嘴们的实际体验感受产品卖点和优势。

再说“人”，直播间个个都是大咖，“总裁+名嘴+明星+自播人才”超豪华卡司。不仅有人间段子手朱广权、央视主持人陈伟鸿、龙洋组成的央视主播天团，红星美凯龙董事长车建新、红星美凯龙家居集团总裁兼装修产业集团CEO谢坚、红星美凯龙家居集团总裁兼大营运中心总经理朱家桂、红星美凯龙家居集团副总裁何兴华和9位家居品牌总裁组成的BOSS天团，还有国民女神高圆圆空降直播间，卖家星主播孙梦琪也作为助理主播亮相。

两大天团在直播间意外产生了奇妙的化学反应，上演各种劲爆戏码，互飚才华疯狂砍价，可以在总裁的疯狂怂恿下来一个一百米冲刺的暴力测试，即兴来一场躺播。不少总裁们也意外被解锁“自然演技派”、“理科实验派”、“话不多说豪横派”等多种总裁人设。

最后不得不提的是“货”，这场直播里明面上的货是红星美凯龙全国甄选的设计尖货。不仅有诺贝尔瓷砖、一门之隔就和噪音恩断义绝的静音门、经得起猫抓还能给你带来3次duang的超回弹顾家沙发、保证25年都让你轻松搞卫生的久盛地板、80倍工艺耗时的索菲亚年度新品星影系列衣柜、运用了黑科技的惠达马桶……

然而这场直播中含金量较高的“货”，则是直播内容的创新。此次直播基于6室3厅的空间，将原本普通的带货、抽奖流程包装为一场朱广权、陈伟鸿、龙洋在家中接待各位boss展现待客之道的大型爆笑舞台剧。直播内容也大开脑洞：和女神高圆圆玩快问快答独家爆料、玩瓷砖拼图考验审美、在餐桌上一边吃播一边带货、砍价砍成诗词大会、总裁发起段子freestyle挑战……

难怪评论区的粉丝评论称，点进来以为是个综艺节目！毕竟这样娱乐性与实用性兼得的直播也是罕见的。

是时候曝光红星美凯龙的公域+私域四件套了！

外行看热闹，内行看门道。戏演得好也离不开宣发做得好，漂亮的成绩单关键靠的还是够过硬的内功。

此次红星美凯龙“人人都爱中国造”直播主阵地的淘宝直播背后就是红星美凯龙的战略合作伙伴阿里巴巴。深入业务合作一年来，红星美凯龙正在全面拥抱阿里生态，以天猫同城站为线上运营主阵地，将淘宝直播作为核心营销工具，提高新零售线上线下一体化运营能力，赋能商家助力商场经营，目前已在全国22城57商场上线了天猫同城站。这场直播不仅得到了全国天猫同城站的鼎力相助，还得到了来自阿里的淘宝直播官方台、明星情报局以及淘宝直播搜索热榜等重点资源支持。

此外，红星美凯龙还与阿里云共同打造了家居行业大型的数据中台，共同定制了2000多个家装家居行业专属标签。在此次直播前期蓄客期，红星美凯龙就凭借大数据能力和DMP工具实现公海捕鱼，连接搜索、社交、电商、资讯、娱乐、工具等不同场景的各大线上流量平台，精准触达中高端家装用户，实现全域精准引流。

依托强大的平台优势，红星美凯龙还构建了规模巨大的私域流量池，这也是此次直播观看、转化双高的秘密之一。

红星美凯龙拥有覆盖全国348万精准家装用户、20677个中高端楼盘业主群组成的社群矩阵。此次直播，红星美凯龙发动752个星管家运营社群与用户精准互动，实现传播精准用户300万。据了解，在2020上半年，红星美凯龙通过社群运营将家装用户人均消费金额同比提升39%。(数据来源：红星美凯龙)

此次直播的另一大私域流量入口则来自红星美凯龙打造的自媒体全民营销平台，在这一平台上云集了20万商场导购、家装设计师、家装KOL组成的活跃团达人，仅在2020年上半年就为红星美凯龙各类活动带来精准参团人数超100万。全民营销平台在这场直播中动用超6万团达人聚力传播，带来近百万UV，超10万直播预约人数，关联销售6827万，可以说是稳定发挥了。(数据来源：红星美凯龙)

值得一提的是，这次直播中还出现了红星美凯龙的自播人才——卖家星直播大赛选手孙梦琪。即便在央视主播的唇枪舌剑中，孙梦琪依旧充分展现出家居主播的专业、健谈和令人印象深刻的玩梗功力。

据悉，红星美凯龙从今年3月底启动“头号卖家”星直播大赛，从全国家居商场数万名员工中挖掘家居直播潜力主播，输出专业的技能培训和团队包装，打造从初学到上岗，再到业价值变现的全产业链服务。红星美凯龙正成为家居行业家居主播“黄埔军校”和“主播经纪公司”，所培养的主播人才也通过淘宝直播等平台输出赋能给商场、品牌和行业。

由此可以看到，此次“人人都爱中国造之红星美凯龙惊喜狂欢夜”直播的漂亮成绩单不过是红星美凯龙直播大业的冰山一角，红星美凯龙业已构建的直播能力矩阵才是其逐鹿直播赛道的底气所在。

(责编：夏晓伦、毕磊)