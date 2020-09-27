2020环鄱阳湖自行车精英赛开赛 大赛首创地区积分制

9月26日，2020环鄱阳湖自行车精英赛首站比赛在资溪大觉山开赛。来自全省各地的260名自行车好手参加了首站比赛。大赛首创地区积分制，并设置赛事总奖金55万元。

环鄱精英赛由江西省人民政府主办，江西省体育局及11个设区市承办，江西省体育发展有限公司独家运营，大赛将于9月26日至12月6日期间举行。赛事采取分站、地区积分制形式进行，并设置赛事总奖金55万元。总参赛人数预计4000余人次，11个赛站共设置25个途中冲刺点、10个爬坡点。今年鉴于当前国内外疫情防控形势仍然复杂严峻，境外输入性疫情风险很大，在此背景下，2020第十一届环鄱阳湖国际自行车大赛改为举办2020环鄱阳湖自行车精英赛。本次比赛的参赛运动员为江西省户籍或在江西省辖区内学习、工作、生活的中国公民，不再邀请境外运动员参赛。

本届大赛共设置男子公路精英、男子山地精英、男子山地大师、女子山地精英、骑游体验5个组别，覆盖18-65岁各年龄层，实现公路车、山地车全车种覆盖。大赛赛道丰富多样，公路、绕圈、爬坡赛段均有设置，赛道设计符合各景区地貌。

“与环鄱自行车国际赛不同，环鄱精英赛是一场全新的群众性体育运动。”省体育局副局长张祖平表示，环鄱精英赛以全民健身、赛事旅游、赛事营销、体育公益四大行动为重点，以“体育+旅游”为活动宗旨，充分融合江西风景名胜，面向大众群体，必将促进该省全民健身发展，延伸“吃住行游购娱”产业链，激活大众消费、拉动经济增长。近日，江西下发的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》中，提出实施“体育＋”行动。

张祖平介绍说，环鄱精英赛将充分把“体育+旅游”深度融合在赛事的运营理念当中，各分站承办景区不但给参赛运动员及家属提供景区免费或旅游折扣券、酒店住宿的优惠价，部分景区为了迎接和留下运动员“吃住行娱乐购”，还主动设计和策划丰富多样的赛前赛后景区嘉年华活动。通过体育与旅游双轮驱动，相融共促，必将进一步彰显体育的经济动能，推动江西休闲运动旅游消费升级，助力江西经济高质量跨越式发展。

经过近两个小时的激烈角逐，最终来自康师傅高士特车队的黄京夺得男子公路精英组冠军；igpsport中国车队的蔡正卿夺得男子山地精英组冠军；赣西联盟前进车队谢宇获得男子山地大师组冠军。

男子公路精英组

男子山地精英组

男子山地大师组

在女子组的较量中,来自景德镇自行车运动协会祺洋航车队的王祥梅夺得女子山地精英组冠军。

女子山地精英组

资溪县位于赣闽交界的武夷山脉西麓，境内生态优越、气候宜人，森林覆盖率高达87.3％，空气负离子含量最高达36万个每立方厘米，生态环境综合指数列中部586个县区第一位，是全国生态示范县、中国生态旅游大县、中国十佳休闲旅游名县和江西省旅游强县、首批国家全域旅游示范区。

近年来，资溪深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，大力实施“生态立县、旅游强县、绿色发展”战略，丰富旅游产品,完善旅游服务体系,提升旅游文化内涵，发展生态旅游产业，加快推进以大觉山为龙头的4条精品旅游带建设，形成了“1＋4+N”的全域旅游发展格局。坚持常态化举办“面包文化节”“白茶文化节”“畲族民俗文化节”“大觉山漂流节”“大觉山国际半程马拉松赛”等系列节庆活动，有力推动文化事业和旅游产业融合发展。

近三年，资溪迎来了全域旅游发展黄金期，入境游客每年以10%以上的速度增长，大觉山国家5A级景区旅游人次增长40%以上，全县酒店宾馆入住人次增长近80%。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)