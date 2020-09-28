我国文化和旅游市场呈现积极向好态势

本报北京9月27日电 （记者张贺、王珂）记者27日从文化和旅游部获悉：随着新冠肺炎疫情得到有效控制，我国文化市场和旅游市场双双复苏，超过半数剧场已经开放，演出场次恢复到去年同期的近八成，全国旅行社复业率已达75.72%。
文化和旅游部27日在京举办第三季度例行新闻发布会，通报了文化和旅游复工复产复业情况及国庆中秋假期文化和旅游市场情况。文化和旅游部资源开发司副司长单钢新说，从目前情况看，行业恢复发展呈现积极向好态势。据测算，今年第三季度，全国A级旅游景区接待游客人数达到去年同期的七成左右，一些地方旅游景区接待人数已接近去年同期水平。7—8月，全国旅游度假区全部恢复开放，接待人次和收入恢复到去年的九成左右。文化市场方面，截至9月24日，全国共开放剧场1162家，占总数的53.87%。上网服务场所恢复营业7.91万家，复业率67.79%；歌舞娱乐场所恢复营业4.81万家，复业率为94.23%；游艺娱乐场所恢复营业0.51万家，复业率为32.76%。截至2020年上半年，全国网络表演经营单位营业收入达427.3亿元，同比增长34.11%。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
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国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】