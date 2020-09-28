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“祸”起资金池 华信信托被曝业务暂停

吴林璞

2020年09月28日08:06  来源：人民网－国际金融报　
 

　　“现阶段，本身话语权和净资本补充难度更大的民营信托首先是考虑生存问题，然后才是发展，引入战投大多可能的选择也是国有性质，寻求在我国长期市场环境下的共赢为主。

　　

　　9月22日，《国际金融报》记者从多位业内人士处确认， 华信信托已在几个月前被监管叫停业务，主要原因是对资金池业务进行清理。

　　一位知情人士告诉记者， 华信信托资金池业务已持续多年，期间大量滚动发行。

　　而华信信托的业绩情况也不乐观，2019年营收与净利双双下跌。

　　记者当日也多次拨打华信信托年报披露的电话，欲询问目前业务清理的进展，但始终没有接通。

　　滚动发行资金池产品

　　某三方财富公司产品统计与监测人士告诉记者，“华信信托产品一直都很少，我们收集到的其产品最后发行的时间是3月底，可能四月份就被叫停了。”

　　华信信托官网显示，其最近一只集合信托产品成立于2020年3月31日，产品名称为华信·华冠368号集合资金信托计划， 此后再无新产品发行。

　　据记者梳理， 2020年开年以来，华信信托华冠系列集合资金信托计划已成立了18只。第一只是1月2日成立的华冠351号。

　　记者了解到，“华冠”系列集合信托产品投向不明，具有资金池特征。

　　根据华冠70号相关信息， 其资金运用包括三个方面，分别为：受托人将信托资金以股权投资、权益投资、贷款、权益融资或其他债权等单一或组合方式运用于经营管理规范、具有较好成长性、收益稳定的企业或项目；受托人将信托资金投资于证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、资金信托及银行存款等金融产品；按照《信托业保障基金管理办法》及相关规定，受托人将信托资金金额的1%用于认购信托业保障基金，认购保障基金作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。

　　可以看出，上述信托计划是没有具体投向的。而保障措施方面， 受托人亦具有较强的主动性， 比如：受托人通过信托持股方式实现对被投资人的监督；受托人选取优质、易于变现且具备增值潜力的项目进行权益投资等。

　　某资深信托业观察人士告诉记者，华信信托资金池业务已经持续多年，期间大量滚动发行，而其他常规产品在市面上并不多见。

　　业绩连年下滑

　　9月24日晚间，华信信托在官网和官方微信公众号接连推出三则信托计划延期公告。公告称，由于融资企业无法按期偿还融资本息，导致信托产品按信托合同约定进入延期期间。

　　三则公告总计涉及6个信托项目，给出的兑付方案均为“延长30个工作日兑付本金及收益，延期期间按原合同约定预期收益率计付收益”。

　　该6个项目包括：华信·华冠323号集合资金信托、华信·华冠324号集合资金信托、华信·华冠325号集合资金信托、华信·华悦17号集合资金信托、华信·华悦42号集合资金信托、华信·华悦18号集合资金信托。记者查询发现，上述6个信托项目均无明确对应的资产。

　　华信信托称，在各方的支持下，华信信托正在加快推进底层信托资产处置变现；积极推进增资扩股，引入有实力的战略投资者；推动自有资产的处置变现。上述资金均用于信托计划的兑付。

　　与此同时，华信信托及其全资子公司不久前的一笔股权质押也引发市场关注。华信信托及其全资子公司分别作为出质人，向中国信托业保障基金有限责任公司质押了一笔股权，质押股权数额合计超过6亿股。而这或许已从侧面反映出其资金层面的紧张。

　　有北方地区信托公司人士告诉记者， 一般来说， 向信保基金借钱利息并不低， 可以达到6%-7%。“如果不是特别缺钱，很难理解信托公司向信保基金借钱的行为”。

　　从近五年的业绩表现上看，华信信托的净利润逐年下滑。天眼查信息显示，在2015年实现利润高峰19.7亿元后，华信信托净利润逐年走低，2016年至2018年分别为16.06亿元、10亿元和8.07亿元，2019年更是大幅下降至-1.52亿元，成为当年行业内为数不多的负利润信托公司。

　　2019年当年，华信信托计提的资产减值损失达到了7.24亿元，这或许是导致净利润为负的重要因素。

　　行业步入瓶颈期

　　今年以来，在行业整体处于瓶颈期的情况下， 民营信托的“波动”相比往年更较为引人注目。前有安信信托收到1400万元罚单，后有四川信托资金池项目大规模“爆雷”，震惊业内。

　　此外，今年亦有多家信托加入到引战的队列， 其中也包括云南信托、华澳信托、华信信托等民营信托。

　　那么，整体来看，信托行业目前风险状况如何？民营信托又是否能走出困境呢？

　　中国信托业协会数据显示，2020年一季度末信托业资产风险率为3.02%，较2019年末有所提升。从风险项目数量和风险资产规模环比变动来看，2020年一季度末，信托业风险项目数量为1626个，环比增加79个，增幅为5.11%；信托行业风险资产规模为6431.03亿元，环比增加660.56亿元，增幅为11.45%。

　　不过，今年二季度，中国信托业协会并未公布风险数据的具体数值，这也在一定程度上引发了相关猜测。

　　金乐函数信托分析师廖鹤凯在接受《国际金融报》记者采访时表示，协会每隔一段时间就会对相关披露事项做部分调整，以适应新时期的需要，本次暂停也是一样。风险数据披露口径和可参考性本身就是监管需要把握的尺度，后续几个季度风险数据料会达到历史极值后逐步下降，出清风险后，整个信托行业进入更加稳定的发展状态。

　　廖鹤凯进一步指出， 传统非标业务的不良已在顶部区间，后续也还会有一段困难时期，不过可以预见随着投资类业务的提升，后续不良率会逐渐回落。

　　而对于民营信托在未来一段时间的发展，廖鹤凯告诉记者，混合所有制会是信托行业未来较长时间的主流模式，不论是现在的民营引入国资，还是之前的国有引入民资，都是阶段性发展的需要，是为了行业健康发展的选择。

　　但廖鹤凯也坦言，现阶段，本身话语权和净资本补充难度更大的民营信托首先是考虑生存问题，然后才是发展，引入战投大多可能的选择也是国有性质，寻求在我国长期市场环境下的共赢为主。

　　“从长期来看，民营资本的参与，有利于行业活力的激发，更快更好地推动行业进步，是我国信托业不可或缺的有生力量。”廖鹤凯补充道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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