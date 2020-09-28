1月至8月双边贸易总值达4165.5亿美元 东盟成为中国第一大贸易伙伴

本报记者 李如意
昨日，记者从国务院新闻办公室举行的新闻发布会上获悉，第17届中国-东盟博览会、商务与投资峰会将于11月27日开幕。商务部部长助理李成钢提到，今年年初以来，中国与东盟国家克服新冠肺炎疫情影响，经贸合作逆势增长。今年1月至8月，中国与东盟贸易总值达到4165.5亿美元，东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴。
面对新冠肺炎疫情，中国和东盟国家建立便利人员往来的“快捷通道”，相互支援防疫物资和医疗设备，加快复工复产，保持共建“一带一路”合作势头。加强互联互通，维护产业链、供应链的稳定，共同促进地区经济复苏。今年1月至8月，中国与东盟贸易总值达到4165.5亿美元，同比增长3.8%，占中国外贸总值的14.6%。东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴，形成了中国与东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。今年上半年，中国对东盟投资达到62.3亿美元，同比增长53.1%，占中国今年上半年对“一带一路”沿线国家投资的76.7%，东盟对华实际投入外资金额同比增长5.9%。东盟成为中国企业对外投资的重点地区，为促进区域内经济恢复增长、带动就业，发挥了积极作用。
李成钢介绍，新冠肺炎疫情催生了新产业和新业态发展，中国和东盟加速探索数字化转型和发展，数字经济合作日益密切，已成为中国-东盟合作新亮点。今年是中国-东盟数字经济合作年，“中国-东盟信息港”“中国-东盟商贸通数字化平台”等众多项目，正为中国和东盟国家数字经济合作提供强大助力。
今年是中国-东盟自贸区建立10周年，10年来有效推动了区域内贸易、投资自由化、便利化，中国与东盟进入了经贸合作的黄金时期，双边贸易额从2010年的2928亿美元增长至2019年的6415亿美元。截至2019年底，双向投资额达到了2230亿美元，总体结构趋于平稳。中方在东盟设立了25个境外经贸合作区，中国-东盟自贸区成为全球最具活力的自由贸易区之一。
李成钢说，目前，RCEP（区域全面经济伙伴关系）各方正在紧锣密鼓地推进法律文本的审核等工作，积极为年内如期签署协定作准备。在当前新冠肺炎疫情持续蔓延，区域内产业链供应链仍然面临风险的背景下，尽早签署协定对于促进区域内的经济复苏、维护全球经济稳定具有重要意义。中方将会一如既往地支持东盟在RCEP中的中心地位，与各方一起尽快完成剩余的技术准备工作。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】