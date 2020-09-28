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1月至8月双边贸易总值达4165.5亿美元 东盟成为中国第一大贸易伙伴

李如意

2020年09月28日08:15  来源：北京日报
 
原标题：东盟成为中国第一大贸易伙伴

　　本报记者 李如意

　　昨日，记者从国务院新闻办公室举行的新闻发布会上获悉，第17届中国-东盟博览会、商务与投资峰会将于11月27日开幕。商务部部长助理李成钢提到，今年年初以来，中国与东盟国家克服新冠肺炎疫情影响，经贸合作逆势增长。今年1月至8月，中国与东盟贸易总值达到4165.5亿美元，东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴。

　　面对新冠肺炎疫情，中国和东盟国家建立便利人员往来的“快捷通道”，相互支援防疫物资和医疗设备，加快复工复产，保持共建“一带一路”合作势头。加强互联互通，维护产业链、供应链的稳定，共同促进地区经济复苏。今年1月至8月，中国与东盟贸易总值达到4165.5亿美元，同比增长3.8%，占中国外贸总值的14.6%。东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴，形成了中国与东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。今年上半年，中国对东盟投资达到62.3亿美元，同比增长53.1%，占中国今年上半年对“一带一路”沿线国家投资的76.7%，东盟对华实际投入外资金额同比增长5.9%。东盟成为中国企业对外投资的重点地区，为促进区域内经济恢复增长、带动就业，发挥了积极作用。

　　李成钢介绍，新冠肺炎疫情催生了新产业和新业态发展，中国和东盟加速探索数字化转型和发展，数字经济合作日益密切，已成为中国-东盟合作新亮点。今年是中国-东盟数字经济合作年，“中国-东盟信息港”“中国-东盟商贸通数字化平台”等众多项目，正为中国和东盟国家数字经济合作提供强大助力。

　　今年是中国-东盟自贸区建立10周年，10年来有效推动了区域内贸易、投资自由化、便利化，中国与东盟进入了经贸合作的黄金时期，双边贸易额从2010年的2928亿美元增长至2019年的6415亿美元。截至2019年底，双向投资额达到了2230亿美元，总体结构趋于平稳。中方在东盟设立了25个境外经贸合作区，中国-东盟自贸区成为全球最具活力的自由贸易区之一。

　　李成钢说，目前，RCEP（区域全面经济伙伴关系）各方正在紧锣密鼓地推进法律文本的审核等工作，积极为年内如期签署协定作准备。在当前新冠肺炎疫情持续蔓延，区域内产业链供应链仍然面临风险的背景下，尽早签署协定对于促进区域内的经济复苏、维护全球经济稳定具有重要意义。中方将会一如既往地支持东盟在RCEP中的中心地位，与各方一起尽快完成剩余的技术准备工作。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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