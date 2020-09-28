近百只货基将暂停大额申购 资金“过节”宜早做规划

北京商报讯（记者 孟凡霞 李海媛）在中秋、国庆双节即将来临之际，多只货币市场基金纷纷发布公告称，将于假期前暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务。在距离假期不到一周之际，货基暂停上述业务的举动更是密集，截至9月27日，节前一星期已有95只货币市场基金发布近百则相关公告宣布暂停大额申购等业务的办理。有业内人士指出，投资者需明确相关业务暂停、恢复办理时间及限制金额等细节，并合理安排投资。

随着假期的临近，货币市场基金节前宣布暂停大额申购等业务的公告也越发密集。据北京商报记者不完全统计，从距离国庆假期还有一周时间的9月23日开始算起，截至9月27日，已有98则公告宣布相关货币市场基金将在国庆假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资等业务，其中包括中欧货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、海富通货币市场基金在内的95只货币市场基金。

部分公告指出，此举是为保证货币市场基金业绩和规模的良性增长，以及保证基金的平稳运行和保护基金份额持有人的利益。

沪上某公募内部人士向北京商报记者提及，不同于股票型基金、债券型基金在公众假期时暂停运作，而货币市场基金在节假日仍有收益，为了防止大量资金在节前涌入，扰乱基金投资计划，导致摊薄原持有人收益等，货基较其他类型基金而言，在节前发布暂停相关业务办理的数量较多。

中金华创基金董事长龚涛进一步表示，由于货币市场基金的投向主要是银行及各大金融机构之间的同业拆借市场，而在节假日期间，同业拆借市场相关机构难以进行业务操作，所以货基纷纷暂停大额申购。“由于货基的业绩都是长期稳定的同业拆借，利率较少大幅波动，因此，暂停大额申购并不会对原持有人造成太大的影响。”龚涛指出。

在了解货基暂停相关业务办理原因的同时，投资者也需注意其中相关细节如限制金额等，为投资计划做出合理安排。大部分基金均在公告中明确暂停办理相关业务的限制金额，据北京商报记者观察，此次暂停办理相关业务的限额为5万-1000万元不等，如鑫元安鑫宝货币市场基金、江信增利货币市场基金的限制金额分别为1000万元、500万元，而英大现金宝货币市场基金限额仅为5万元。但也有部分基金并未提及限额，仅明确暂停申购等相关业务，如光大保德信现金宝货币市场基金、中欧货币市场基金等。

对于暂停大额申购等业务的时间，大部分货基宣布将于9月29日或9月30日起暂停相关业务的办理。但值得注意的是，同一基金的不同份额，暂停业务办理的时间也有所不同。如中欧货币市场基金在公告中指出，旗下A类份额，自9月29日起暂停直销及代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务；而B类份额则于9月30日起暂停相关业务的办理；C类份额和D类份额，则将自9月29日起暂停代销渠道相关业务的办理，直销渠道的业务不受影响。

对于恢复办理的时间，已发布的公告均明确，将于10月9日恢复办理。部分公告进一步提醒投资者，如节假前或节假期间需要使用资金，需充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排。同时，前述内部人士也提醒道，针对相关业务暂停办理的情况，投资者需明确暂停及恢复办理的时间及限制金额等细节，并合理安排投资。

(责编：李都也(实习生)、李栋)