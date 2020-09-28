季末加码流动性投放 货币政策未来将更精准

临近三季度末的关键时点，央行“长短结合”释放流动性。中国人民银行公开市场业务操作室发布公告称，为维护季末流动性平稳，9月27日人民银行以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作，这是央行连续多日开展逆回购操作。除了连续补充短期流动性，央行本月通过增量续作MLF的方式来补充中长期流动性。

展望未来，接受《经济参考报》记者采访的业内人士表示，不论从数量型还是价格型工具来看，稳健的货币政策都将体现为更加灵活适度、精准导向，加大对制造业、小微企业及民营企业的定向滴灌，金融让利实体的力度也不会减弱，企业一般贷款利率还有进一步下调的空间。业内人士表示，降准概率不大但不能完全排除。

长短结合 “量”上呵护资金面平稳

为维护季末流动性平稳，央行明显加大了公开市场操作的力度。记者根据中国人民银行公开市场业务操作室相关公告统计，截至9月27日，央行已经连续9个交易日开展逆回购操作，并且从9月18日开始连续进行14天逆回购操作。“14天的操作可以跨过季末关键时点。”招联金融首席研究员董希淼表示。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，季末及长假时点临近，资金面波动明显加大。这主要是受银行季末考核、节前取现需求增加、利率债发行节奏变化以及季末财政支出增加等多重因素影响，整体符合季节性规律。可以看到，近期央行通过“7+14”的逆回购操作搭配，明显加大了公开市场操作力度，旨在引导资金面平稳跨季。

除了依靠公开市场逆回购来补充短期流动性之外，央行也通过增量续作MLF的方式来补充中长期流动性。9月MLF增量续作6000亿元，净增量为4000亿元。这也是MLF操作规模连续两个月扩大。

“MLF操作规模之所以连续两个月扩大，主要原因在于受结构性存款大幅压降影响，银行中长期流动性压力显著扩大。”王青表示。

央行此前公布的金融机构信贷收支统计数据显示，8月末，中资银行结构性存款规模为94202.58亿元，相比7月末压缩了7523.93亿元，环比下降7%。这是自今年4月末结构性存款规模攀升高点之后，连续4个月下降。

王青表示，此外，当前以DR007为代表的市场利率均值已升至政策利率，即央行7天期逆回购利率水平附近，已基本满足“引导市场利率围绕政策利率波动”的政策目标。

由此，近期央行加大流动性注入，也可稳定市场预期，避免市场利率进一步大幅走高，进而显著偏离政策利率水平。

“价格”调控着眼稳定市场预期

央行在“量”上体现出了资金面的意图，不过近期在“价”的调控上，央行还是着眼稳定市场预期。9月15日MLF中标利率为2.95%，与7月持平。而5月以来，LPR报价连续五个月保持不动。

中国民生银行首席研究员温彬表示，近期，随着经济逐渐企稳回升，市场利率经历了较明显的上升过程。为维护市场预期稳定，继续对实体经济复苏过程形成支撑，同时防范资金空转套利或过量流动性进入房地产市场等领域，LPR保持不动符合预期。

市场人士普遍认为，LPR不变不意味着实体企业融资成本不再下降。中国人民银行货币政策司司长孙国峰此前表示，4月份以来MLF利率和LPR虽然保持不变，但实际上每个月报价时都有几家报价行根据自身资金成本等因素调整报价，由于最后取一个算术平均值，还没有达到0.05%的就近取整步长，所以使得最终发布的LPR没有变化。未来LPR的走势取决于宏观经济趋势、通货膨胀形势以及贷款市场供求等因素，具体要看报价行的市场化报价。同时也应当看到，LPR和贷款利率不是简单的对应关系，2020年7月企业贷款利率同比下降0.64个百分点，降幅明显超过同期一年期LPR的降幅，体现了LPR改革疏通利率传导机制的效果。随着LPR改革推动贷款利率下降的潜力进一步释放，预计后续企业贷款利率还会进一步下行。

董希淼表示，商业银行通过减少乃至取消收费、增加信用贷款从而减少抵押担保环节等方式来让利企业，这些最终都会体现为企业融资成本的下行，也进一步提高金融服务效率。

王青表示，无论是以DR007为代表的短期市场利率，还是以十年期国债收益率、1年期股份制银行同业存单发行利率为代表的中期市场利率，都有望结束5月以来的持续上行过程。主要原因有两点：一是这些利率目前已分别达到或略高于相应的短期、中期政策利率水平，进一步上行的空间已经不大。二是为引导四季度经济增速向潜在增长水平回归，短期内货币政策不会全面转向收紧。

货币政策仍将强调“结构性”

展望未来，孙国峰此前表示，货币政策需要有更大的确定性来应对各种不确定性。他提出了三个不变：稳健货币政策的取向不变；保持灵活适度的操作要求不变，既不让市场缺钱，也不让市场的钱溢出来；坚持正常货币政策的决心不变。对于下一阶段的货币政策，孙国峰指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，完善跨周期设计和调节。

董希淼表示，稳健的货币政策要灵活适度，下半年将更多体现为“适度”，他认为，不论在“量”还是“价”上，央行或更多运用结构性的货币政策，强调“精准导向”。

王青表示，从数量型和价格型工具来看，四季度货币政策将以稳为主。若不发生重大外部冲击，降准降息的概率不大。值得注意的是，四季度银行压降结构性存款任务依然很重，负债端稳定资金需求较大。未来几个月央行将首先通过加量续作MLF等方式，向银行体系补充中长期流动性；如果银行体系中长期流动性持续紧张，为支持实体经济信贷需求，护航利率债顺利发行，也不能完全排除降准窗口再度打开的可能性。

(责编：李都也(实习生)、李栋)