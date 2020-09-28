“平安守护者行动”推出系列趣味科普活动

“穿越而来的古董车经历过哪些故事？”、“钱塘江大潮的奇观是怎样形成的？”面对千奇百怪的科学知识，孩子们往往充满好奇与憧憬。在以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题的2020年全国科普日之际，“平安守护者行动”进驻城乡两端，将特色科技公益活动带到上海、浙江、河南、贵州多地，并通过趣味创新别具一格的形式，将线下公益活动充分融入科技课堂，让更多孩子体验科技的魅力，推动城市教育资源流向乡村，促进城乡融合发展。

钱塘江观潮情景直播课，打开科技观潮方式

当下在浙江正值一年一度的钱塘观潮最佳时节，钱塘江大潮形成的原因是什么？孩子们看到汹涌澎湃的钱塘江大潮，往往会产生这样的疑问。9月26日，“平安守护者行动”携志愿者走进浙江海宁梨园社区，主打“科普”与“安全”的概念，开展了一场钱潮科普+安全演练相结合的公益活动。

通过《壮观天下无，寻“密”天下第一潮》为主题的情景大师课，现场的孩子们了解到钱江潮的前世今生，并对潮汐现象及天体运动现象产生了浓厚兴趣。同时为了更好的传达“安全观潮”概念，持有美国心脏协会（AHA）国际救护员资格证书的平安人寿志愿者，在现场为孩子们讲解了实用的基础救护知识以及观潮注意事项，并带领孩子们现场学习包扎、急救的方法，提升观潮过程中的安全意识和自救技能。

在平安人寿志愿者的带领下，孩子们还参观了海宁市科普教育基地——梨园社区科普馆，通过志愿者的讲解，了解人体结构、食品安全及垃圾分类知识，在充满科技感的趣味游戏中，完成了一段新奇的科学之旅。

现场参与的家长李女士称，本次活动具有很强的实用性，将科学知识与现实生活相结合，并通过线上+线下趣味互动的方式，激发孩子的好奇心与学习动力，真正实现了科技“进社区”。

上车即“穿越”，了解古董车背后的奥秘

浙江观潮活动火热开展之时，上海汽车博物馆的古董车吸引了另一批孩子的注意。9月26日，由中国平安联合汽车之家举办的“2020公益行?老爷车荣光计划”活动在上海汽车博物馆举办，现场的青少年儿童在父母的陪伴下，观看珍贵车模型并了解汽车的基本构造和发动机原理。

汽车博物馆参观结束后，孩子们还体验了古董车试乘，平时只在荧幕上见到过的“Dream Car”，在工作人员的驾驶下，载着孩子们满满的期待和梦想，在秋日的飒爽中环游场馆。

作为现场志愿者的上海分公司保险代理人杨榆称，“平安守护者行动”提供了一个寓教于乐的平台，家长孩子齐参与、共学习，帮助增强了家庭幸福感，同时让志愿服务深入社区，市民在住所周边即可享受到便捷的志愿服务。

直击科技周，关注城乡科技教育

在9月19日全国科普日当天，“平安守护者行动”于上海、贵州、河南三地同步开展线下活动，通过科普实验室展览与生动有趣的体验课等科技活动，充分激发了孩子们学习科技知识的兴趣。

在“大胆畅想你心目中的火星人”科技互动活动中，孩子们用稚嫩的文字和充满想象力的画笔描绘心中所想；“科普知识星球”课堂提出的形形色色大开脑洞的问题，给了孩子们奇思妙想的空间…… 在上海黄浦江畔的两处活动现场，平安分别请到了华东师范大学张勇教授、同济大学的姚栋教授两位重量级科普嘉宾，为孩子们带来独特的互动课程，让孩子们认识到人与自然和谐相处的重要性，了解可持续发展与保护环境的理念。

在贵州省纳雍县海座小学，上海市政院研发中心主任、主创设计师、高级工程师吴天煜老师、遵义市青少年辅导员协会副秘书长、全国航空航天模型辅导员和裁判员孙旭亮老师，为学校师生带来了科技素养示范课。参与示范课的孩子兴奋地表示，没想到书本上的知识，也能亲手用实验证实出来。

同时，河南濮阳县第五小学也迎来了特殊的“科技使者”。来自江苏省海门市海南小学的特级教师徐杰带来了一堂别开生面的示范课，让孩子们零距离体验科学的魅力。

平安人寿河南分公司保险代理人崔彩红在课程中担任助教，她表示，孩子们对科学有着极高的兴趣，城市的专家老师给乡村学校注入了新活力，带去了新的教学理念和方法，为当地孩子打开了一道“科学”的大门，同时也很大程度上激发了当地教师队伍的教学热情。

推动优质教育资源城乡共享，促进城乡教育开放互通已成为城乡融合发展、实现乡村振兴战略的关键一环。“平安守护者行动”作为平安人寿2019年推出的一项面向社区的公益活动，旨在充分利用中国平安在教育、健康、安全、金融、公益等领域的资源优势，以志愿者服务助力社区发展。本次活动在全国多地开展，并致力于推动城乡互助，以线上直播+线下互动的模式，提升民众幸福感与科学文化素养，助力全面小康社会建设。

截至2020年8月末，“平安守护者行动”已在全国开展活动逾1400场，线下参与人数近6万人。未来，项目将持续开展多阵地、多战线、广覆盖、齐参与的线上线下系列主题活动，助力幸福社区建设，并利用智慧教育推进城乡师生科技素养能力的全面提升，为城乡融合发展探寻明路。（牛广文）

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