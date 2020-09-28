数字化赋能提速 紫光股份绘制数字经济“大蓝图”

出行，在智慧交通的建设下悄然发生着改变。

在港珠澳大桥，乘客最快仅需要8秒便可以完成通关；在大兴机场，高效可扩展的云平台则为旅客提供便捷服务，物联网技术的部署和应用可以做到对地下管廊人员的精准定位；在城市轨道交通系统，可以根据不同的客流量调整发车密度和进站间隔……

这些高效的背后，离不开一个个数字化解决方案的支撑。

近年来，紫光股份及旗下新华三集团已经服务了43个城市的172条地铁线路建设，参与了全国18个铁路局和全部14个直属海事局的数字化项目部署，为全国所有吞吐量排名前十的机场和全部省会级机场提供了数字化支持，同时也服务了全国400条高速公路路段，10余个ETC云项目。

交通是现代城市的运转支柱，它构建了一个城市的整体脉络，更在一定程度上，决定了一个城市的发展潜力。近年来，依托于大数据、互联网、人工智能等技术的飞速发展，智慧交通产业更是实现了跨越式的增长，为城市交通这一基础民生领域，带来了深刻的变革。

然而，智慧交通只是紫光股份用数字化赋能百行百业的一个缩影。在医疗、教育、金融、能源、制造等领域，紫光股份都在全方位发力。依据自身在数字化转型中的技术和市场优势，以变革之力，构造数字经济时代的新生态。

数字化解决方案的领导者

智慧交通领域的不断推进，不过是紫光股份在构建智慧城市和数字中国版图中的冰山一角。作为长期在数字经济领域深耕的企业，紫光股份逐渐成为各行各业数字化解决方案的领导者。

在智慧医疗领域，紫光股份不断推进AI诊疗应用、一站式健康服务、医共体建设、三医联动建设等创新业务发展，已经连续十余年稳居医疗健康行业ICT 市场占有率第一。服务我国80%以上的三甲医院、百强医院的智慧医院建设。

在智慧教育领域，紫光股份基于“云-边-端”的体系架构，以涵盖数据中台、业务中台、AI能力中台的区域智慧教育云平台为核心，服务于因材施教、智慧校园、教育治理等核心应用场景。目前，该方案正在全国首批智慧教育示范区落地实践，支撑“数据驱动的大规模因材施教”实践，助力闵行区率先创建全国“智慧教育示范区”。

在智能制造领域，紫光股份通过加速工业数字大脑的应用部署，帮助智能工厂构建涵盖执行管理、业务管理到运营管理的分层管理模式。例如，凭借面向未来的智能工厂网络解决方案，助力海尔胶州空调互联工厂实现最新的工业设计、生产制造以及销售理念，加速智能升级。

在智慧建筑方面，紫光股份将数据赋能与数字化创新加速融合发展，打造了引领建筑业智能化升级的强大引擎。在大兴国际机场的建设中，为这座全球最大的单体机场提供了计算、存储、智能联接、安全、云和智能技术在内的完整解决方案。

在能源互联网领域，紫光股份能够提供覆盖电力“发、输、变、配、用”全环节的端到端的软硬一体的解决方案，目前已经成功应用于3大发电集团、2000多家基层厂站和20000多系统用户。

与此同时，智慧城市作为数字化的集大成者，也在紫光股份的实践中，逐步变成了现实。

在智慧城市建设上，紫光股份通过对大量数据的分析和整合，能够对城市进行精准分析、整体研判、协同指挥，支撑智慧城市可持续发展，构建着数字经济生活的新形态。

以连云港为例，通过在“我的连云港”APP 开发上线疫情防检、口罩预约、健康码等功能，紫光股份及紫光云成功帮助连云港市高效率地进行了精细化疫情管控、复工复产等工作。

诸如此类的案例还有很多，紫光股份建设的智慧城市已经在全国不少城市落地开花。

在天津滨海新区，紫光股份和紫光云打造出了“1+4+N”的新型智慧城市体系，以城市运营管理中心为载体，将分散在城市各个角落的数据汇集起来，打通信息孤岛，打破部门壁垒，实现数据共享互通。

可以说，基于自身深厚的技术沉淀和多年深耕行业的实践经验，紫光股份已经构建起数字经济时代的“大蓝图”。

以数据为核心 瞄准下个十年“数字经济”大时代

当前，数字经济日益成为推动全球经济和社会发展变革的重要力量，被认为是下个十年经济发展动能的重要引擎。

近十年来，我国数字经济快速发展。根据中国信息通信研究院的研究显示，数字经济增加值已由2011年的9.5万亿元增加到2019年的35.8万亿元，占GDP比重从20.3%提升到36.2%。

数字经济的未来已来，而且正处于由数字产业化1.0时代迈入产业数字化的阶段。如何通过一系列前沿技术的应用，挖掘数据的价值，解决数据的采集、流通、存储、治理、应用等关键问题，并与传统生产要素结合，从而推进百行百业的转型重塑，是把握数字经济的关键所在。

长期以来，紫光股份担当着数字产业化的推动者和产业数字化赋能者的角色，始终以数据为核心，力图通过数字化技术的创新和产业生态的培育，加快释放数据价值，成为数字经济时代的引领者。

众所周知，5G、物联网为数据筑就了畅通无阻的高速公路；大数据中心让海量数据得以分析和存储；人工智能的能力构建，让数据治理和数据应用更智能，进一步提升交通、能源等融合基础设施的智能水平，同时也帮助制造、零售、医疗等百行百业实现降本增效，释放增长的新空间。云计算则是基础和底座，为以上应用提供源源不断的计算力。

因此，紫光股份以云+5G+AI为抓手，推动与数据流相关的创新技术的迭代和应用，为行业数字化转型所需的数据、算力、算法提供全面支撑，满足数字经济下的智能化业务场景，有力地支持百行百业应对变革挑战，把握时代先机。

在数据经济的浪潮中，紫光股份将把握数字产业化和产业数字化的进程，以用为本，为百行百业插上数字化和智能化翅膀，通过激发数据价值的释放，推动生产力的跃进和市场的繁荣。（牛广闻）

(责编：丁亦鑫、李昉)