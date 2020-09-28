韩明：提振餐饮业消费信心 促进产业和消费双升级

人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰） “受疫情影响，今年1-8月份餐饮收入2.15万亿，下降26.6%。”9月26日，中国饭店协会会长韩明在2020中国扬州淮扬菜美食节开幕式上表示，需要政府、协会、企业全力合作，进一步提振餐饮业消费信心。

韩明指出，今年协会与扬州将以多种形式，进一步推进相关美食上下游产业，尤其是食品工业和美食终端产业、互联网+美食的深入发展，进一步放大城市品牌效应，进一步引领餐饮业美食创新、业态创新、绿色发展、智能发展、数字发展、惠民消费、节约消费、农产品扶贫消费、地标美食消费，服务消费升级、优化市场供给，促进产业和消费双升级。

据扬州市委副书记、市长张宝娟介绍，本次美食节是扬州建设“世界美食之都”的重要性活动之一，同时本次活动在中秋、十一双节期间，也是疫后推动扬州市餐饮行业复苏振兴的重要着力点。

据中国饭店协会监测，在今年全国各地陆续推出的促消费活动中，地标美食凭借其独特的技艺和风味，在推动销售时发挥了重要作用。

此外，作为我国餐饮行业的金字招牌，“老字号”不仅是一个时代的饮食记忆，更是中国传统文化的一种传承。

本次活动上，从制作到销售，全流程展示展销老字号新零售产品。在“美食城市”顶级名厨交流演示会上，成都、顺德、澳门、广州、杭州的5名大厨和扬州本地名厨现场制作经典菜肴，供市民游客品尝。

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