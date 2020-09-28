发改委：积极推动北运河综合治理和旅游通航

人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰） 9月27日，国家发展改革委社会司司长欧晓理在国新办召开的专题新闻发布会上表示，根据《大运河文化保护传承利用规划纲要》和长城、大运河、长征国家文化公园建设方案，这两份大运河文化公园建设的纲领性文件的要求，国家发改委会同相关部门在着力推进江苏重点建设区率先取得成效的基础上，推动全域加快各项任务落地。

他介绍了大运河国家文化公园建设工作的进展：

一是建立了一个工作机制。经国务院同意成立了大运河文化保护传承利用工作省部级联席会议制度，将大运河文化保护传承利用和大运河国家文化公园建设纳入联席会议机制一体统筹推进。

二是谋划了一批重大项目。国家发改委会同相关部门和地方编制了《大运河国家文化公园重大工程项目建设方案》，围绕“馆”“址”“园”“岸”“遗”“段”“品”“神”等八个方面谋划了一批重点项目，并区分国家级和省级，安排了中央预算内投资予以适当补助。

三是保护文化遗产。会同国家文物局推动浙江省率先推进大运河立法进程，起草形成《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》，并指导山东省启动大运河文物和文化遗产保护法律问题研究，委托江苏省建设省级大运河文化遗产监测管理平台，目前已完成沿线6个城市遗产监测预警平台运行情况的调研。

四是推动通水通航。建立了由水利部、交通运输部、河北省共同牵头的工作专班，专题研究推进大运河黄海以北段实现全线有水和适宜河段旅游通航问题，目前通惠河、北运河等主要河段已基本实现有水，并正在积极推动北运河综合治理和旅游通航。

五是强化空间管制。由自然资源部牵头指导沿线各省市专门研究生态空间管控的具体措施，天津市率先制定实施了《大运河天津段核心监控区空间管控细则》，沿线其他省市参照出台了相关的管控措施。

六是创作文艺作品。会同中宣部、文旅部、广电总局开展大运河专题文艺作品创作和申报工作。目前各地已创作完成作品318件，正在创作232件，计划创作148件。

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