发改委：大运河文化公园建设的顶层设计已基本完成

人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰） 为贯彻落实大运河文化保护传承利用规划纲要，长城、大运河、长征国家文化公园建设方案，统筹推进大运河文化保护传承利用，建设大运河国家文化公园。

近日，国家发改委联合文物局、水利部、生态环境部、文化和旅游部分别编制了《文化遗产保护传承》《河道水系治理管护》《生态环境保护修复》《文化和旅游融合发展》四个专项规划，指导沿线8省市编制了8个地方专项规划。

“目前4个专项规划和8个地方实施规划已全部正式印发，大运河文化保护传承利用的“四梁八柱”的规划体系已经形成，意味着大运河文化公园建设的顶层设计已经基本完成。”9月27日，国家发展改革委社会司司长欧晓理在国新办召开的专题新闻发布会上表示，四个专项规划是大运河文化保护传承利用各专项领域工作的全局性、支撑性指引。

一是以文化遗产保护传承为灵魂，明确了大运河文化遗产全面系统保护的目标，坚持以文化和生态保护为引领，着力强化文化遗产保护传承能力建设，提出了强化文化遗产、依法保护，加大文物监督管理力度，改善文物保存保护状况，完善非物质文化遗产保护传承体系，增强遗产传承弘扬能力，加强国际国内宣传推广等六个方面的主要任务。

二是以河道水系治理管护为支撑，明确了大运河主要河段实现有水，适宜河段实现旅游通航的目标，确定了京杭大运河、浙东运河、隋唐大运河各河段河道管护重点，提出了改善水系资源条件、完善防护排涝保障功能，促进岸线保护和服务提升，加强水生态保护与修复，推进航运绿色发展，完善河道水系管护机制等六个方面的主要任务。

三是以生态环境保护修复为保障。明确了大运河沿线生态空间布局和生态环境改善目标，将用水总量、水环境质量等作为约束性指标，提出了强化生态空间保护与用途管制、建设绿色生态廊道、保护修复自然生态系统、强化流域水污染防治，积极防范环境污染风险，推进环境治理现代化建设等六个方面的主要任务。

四是以文化和旅游融合发展为关键，明确了大运河文化和旅游融合发展的目标，将国家文化公园展示、资源开发、品牌标识等作为重点，提出了推出文化艺术精品力作、推进文化遗产和旅游融合发展、提升文化产业和旅游产业融合发展水平、培育文旅融合精品线路和系列品牌，促进文化和旅游公共服务融合发展，推进国家文化公园建设等六个方面的主要任务。

欧晓理表示，8个地方实施规划是各地推动大运河文化保护传承利用的具体实施依据，既遵循大运河文化保护传承利用基本要求，对规划纲要、建设方案和四个专项规划的主要任务进行了细化、分解，又立足地方实际突出地方特点，明确了各地的发展定位、空间布局、建设目标、主要任务。

下一步，国家发改委将继续会同各地各部门进一步凝练和挖掘大运河文化内涵，推动系统性遗产保护，谋划一批重大文化项目，动员社会力量参与大运河国家文化公园共建共治共享。

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