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“这5年，在幸福路上加速跑！”——西安莲湖区基层社区书记周建玲的“十三五”

2020年09月28日16:38  来源：新华网
 

这5年，周建玲的工作像是被按下了快进键。

9月26日，长假前的最后一个休息日，这位西安市莲湖区劳动一坊社区党委书记，还是不得闲。爱心商户前来探望孤寡老人，社区志愿者上街疏导交通，她忙前忙后服务，脚下生风、语速飞快。

飞奔的不只是她说话的速度，还有群众奔向小康的脚步。过去几年间，劳动一坊这个曾经“挂了名”的脏乱差社区奋起直追，一跃成为西安市的示范社区。荣誉奖牌挂满整整一面墙。

“学渣”变“学霸”有多难？社区书记最懂。

劳动一坊社区面积不大，长得却十分“老相”：房子大多是“老破小”，1.2万居民多数是退休职工，年逾古稀者超过十分之一。进入社区，满眼白发苍苍。时光至此，仿佛都放慢了脚步。

7年前，周建玲“新官”上任，社区污水横流、垃圾遍地，连办公室外墙上都满是流浪狗“画”的“地图”。

她挨家挨户上门，逢人便问“缺点啥”。答案还挺一致：“不缺吃不缺穿，就是环境有点乱、日子有些闷。”

闷不怕，社区有能人。西电集团的退休党员侯树生过去是单位的文艺骨干，能剪纸、会篆刻，口技还了得。周建玲就想办个老年大学，请他给居民教才艺。街道办领导一听直摇头，“哪有社区办老年大学的？”她心一横，“那就叫兴趣班，办起来再说！”

第一堂课来了20人。女书记热情“致辞”，话锋一转：“以后每次上课前，请大家抽出半小时参加志愿服务。”就这样，消失多年的红袖章“重出江湖”。周建玲和志愿者一道扫垃圾、捡烟头、清理野广告，脏乱差慢慢不见了，红袖章渐成一景。

“但要说变化大，还是这5年。”周建玲说。2016年以来，兴趣班发展成老年大学，有了专业活动场地，开设剪纸、葫芦丝、书法绘画等6门课程，学员增加到247人。

当初她使了“小计谋”成立的志愿服务队也日趋壮大，在册志愿者超过1000人。4支分队各司其职：“小蜜蜂”负责保洁，“小号手”宣传政策，“向日葵”照料失独老人，“指南针”指导孩子做社会实践。

2018年1月，一支全新的志愿服务队在劳动一坊诞生。由于安防设施落后，社区曾一夜发生3起入室盗窃案。周建玲和做过国企治安处长的老党员徐永文商量，“能不能把离退休党员发动起来，用晚上遛弯的时间做志愿巡逻？”

一个红袖章、一支手电筒，30人的“萤火虫”志愿服务队迅速成立。“‘萤火虫’汇聚星星之火，照亮回家的路。”徐永文说，组建至今，加上安防设施改造提升，社区再没有发生一起入室盗窃案件。

星星之火已成燎原之势。如今，莲湖区9个街道131个社区均组建了“萤火虫”志愿服务队，队员超过1.2万人，成为平安建设中一支重要的群防群治力量。

5年间，许多变化在劳动一坊悄然发生：社区办起“四点半”课堂，为放学后的学生提供免费培训；公益课堂、科普讲座越来越火爆；吃低保的人少了，院子里的小车多了……

点滴之变，都记录在周建玲的服务档案里。今年6月，社区启动老旧小区改造，路面翻新，水暖管道重新铺设。昔日苍老的“容颜”，今朝容光焕发。

更令周建玲感动的是，曾经对公共事务漠不关心的居民，现在越来越像一家人。定期召开的社区“板凳会”热热闹闹，大家你一言我一语建言献策。“上次‘板凳会’，居民提出停车位占用了公共绿化带，要求物业公司整改。过去大伙儿只关心‘小家’关起门的日子，现在都想为大家庭出一份力。”她说。

国庆将至，喜讯不断。社区工作者涨了工资，下个月，新建的妇女儿童之家、老年服务中心和微型科技馆也将开门迎客。“这5年，我们一直在幸福路上加速跑。”周建玲感慨万千。

办公室窗外，阳光正暖，一面国旗迎风招展。（新华社记者陈晨）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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