中交四航局第三工程有限公司开展2020年测量技术技能比武

9月28日,2020年中交四航局第三工程有限公司测量技术技能比武在成都简州新城方家林大道项目圆满落下帷幕。

本次大赛共历时两天,共有来自中交四航局第三工程有限公司国内各个项目部推荐选拔的18名选手进行角逐,比武分理论考试和实操两部分,其中实操重点考核市政、公路等项目的技术要点,包括一级导线测量及GPS道路中边桩放样。比赛过程中裁判人员公平公正,严密把关,严格评判,参赛选手们场上相互较量,场下相互交流,赛出了风格,赛出了水平,展示出了精益求精、朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌。

活动举办地成都简州新城方家林大道项目是中交(成都)城市开发有限公司投资建设的成都简州新城PPP项目子项目，项目以“山水简州、智造新城”为功能定位,以无边界公园城市为理念,对城市板块进行整体规划定位和开发,着力打造一个宜商、宜居、宜业、宜游的综合型产业新城与城市副中心,建设一个标志性、前瞻性、高品位的简州新城。

中交四航局三公司作为最早入驻简州新城项目的参建单位,现已成为简州新城项目建设的主力军之一。截止目前,中交四航局三公司成都简州新城项目部已完成4个项目包,共12个单项工程的招投标工作,签订合同金额达29亿元。项目部承建的简州新城人才公园项目、新经济产业园功能提升工程、东西大道项目已完工,其余项目均为在建状态。截至今年9月底,开工累计完成产值约为10亿元。

此次测量技术技能比武的成功举办,不仅充分的展现了该公司广大职工的精神风貌,切实提高了职工的专业技术水平和个人技术能力,为该公司各项目生产建设夯实了基础,更能进一步引导和动员广大职工积极主动的参与到项目建设攻坚战中去,在对冲疫情影响、促进各项目高质量施工上展现新作为、做出新贡献,为加快推进简州新城建设贡献力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)