耗时16天 88公里农村饮用水工程全部完成

灯火渐弱，万籁俱寂之时，中国中铁邳州市供水一体化PPP项目施工现场却依然灯火通明，管道焊接、机械轰鸣的声音此起彼伏，一片繁忙的景象。为了尽快让邳州市24个乡镇的居民喝上安全水、放心水，国庆期间，邳州项目全体员工将坚守岗位、全力推进建设，以实际行动为祖国71周年华诞献礼。

中国中铁邳州市供水一体化PPP项目是邳州市委、市政府坚持以人民为中心、大力发展民生事业、不断提高群众获得感和幸福感的重要举措。自3月份开工以来，项目主管网已完成总工程量的63.3%，6个区域泵站目前均在基础梁施工阶段。

为赶在农民大面积种植蒜苗之前完成蒜地农村饮用水工程，现场人员将挖掘机的轰鸣声化作奋进的号角，将滴落的汗水化作前进的动力。基坑开挖、管道焊接、管道直埋，一道道工序有条不紊，展现出项目部全体员工完成目标的信心和决心。耗时16天，88公里涉及蒜苗地的农村饮用水(两网搭接)工程全部完成，平均每天搭接管网7公里。

“虽然不能回家和家人团聚，但想到我们的工程能让160万居民喝上优质水，就觉得这个国庆节过得很有意义。”施工现场的一名技术员说。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)