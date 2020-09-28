人民网>>财经

耗时16天 88公里农村饮用水工程全部完成

2020年09月28日22:05  来源：中国网
 

灯火渐弱，万籁俱寂之时，中国中铁邳州市供水一体化PPP项目施工现场却依然灯火通明，管道焊接、机械轰鸣的声音此起彼伏，一片繁忙的景象。为了尽快让邳州市24个乡镇的居民喝上安全水、放心水，国庆期间，邳州项目全体员工将坚守岗位、全力推进建设，以实际行动为祖国71周年华诞献礼。

中国中铁邳州市供水一体化PPP项目是邳州市委、市政府坚持以人民为中心、大力发展民生事业、不断提高群众获得感和幸福感的重要举措。自3月份开工以来，项目主管网已完成总工程量的63.3%，6个区域泵站目前均在基础梁施工阶段。

为赶在农民大面积种植蒜苗之前完成蒜地农村饮用水工程，现场人员将挖掘机的轰鸣声化作奋进的号角，将滴落的汗水化作前进的动力。基坑开挖、管道焊接、管道直埋，一道道工序有条不紊，展现出项目部全体员工完成目标的信心和决心。耗时16天，88公里涉及蒜苗地的农村饮用水(两网搭接)工程全部完成，平均每天搭接管网7公里。

“虽然不能回家和家人团聚，但想到我们的工程能让160万居民喝上优质水，就觉得这个国庆节过得很有意义。”施工现场的一名技术员说。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved