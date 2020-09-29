具备条件的乡镇和建制村 基本实现通硬化路通客车

“经过各方面艰苦卓绝的合力攻坚，交通扶贫取得了突破性进展，目前已提前完成通硬化路、通客车的‘两通’任务！”在28日举行的国新办新闻发布会上，交通运输部副部长戴东昌报告了一个好消息：截至2019年底，全国农村公路里程已达420万公里，实现具备条件的乡镇和建制村100%通硬化路；到今年8月底，基本实现具备条件的乡镇和建制村100%通客车。

“十三五”时期，我国大幅提高了贫困地区车购税补助标准，累计对贫困地区投入车购税资金超9500亿元，占全部车购税的68%，其中超过2700亿元车购税资金用于支持“三区三州”等特殊困难地区交通项目建设。从2016年至2019年，支持贫困地区较大人口规模自然村建设了约9.6万公里硬化路，完成约45.8万公里农村公路安全生命防护工程，加宽改造了14.3万公里窄路基路面，改造建设了约1.5万座危桥；支持贫困地区改造建设了1.69万公里国家高速公路、5.25万公里普通国道，打通了多条“断头路”和“瓶颈”路段，贫困地区县城基本实现二级及以上公路覆盖。各地在建设农村公路的过程中，十分注重稳定和扩大农民群众特别是建档立卡贫困户的就业。截至今年8月底，全国共设置农村公路相关就业岗位66.8万多个，其中公益性岗位27万多个，共吸纳建档立卡贫困户37万余人。

下一步，交通运输部将指导部署全国农村公路管养工作，使农村公路建好、管好、养护好，同时将多措并举，推动农村客运开得通、留得住、通得好。一是进一步扩大农村客运服务网络，二是有序推动城市公交线路向周边重点乡镇延伸、实施农村客运班线公交化改造，三是通过政府购买服务或建立长效运营机制等方式支持农村客运可持续发展。

会上，四川、云南、甘肃三省交通运输部门有关负责同志还分别介绍了三地交通扶贫的成效。

“党的十八大以来，四川累计投入6000多亿元，在贫困地区新改建公路12.5万公里。2019年底，四川实现所有乡镇和建制村通硬化路。今年6月30日，凉山彝族自治州布拖县阿布洛哈村开通‘金通工程’客运班线，标志着四川圆满完成‘两通’目标。”四川省交通运输厅厅长罗佳明说。

“2015年以来，云南省新改建农村公路11.24万公里，助力全省88个贫困县脱贫攻坚。今年5月，云南成功实现‘两通’目标。”云南省交通运输厅负责人王勇介绍。

“党的十八大以来，甘肃把交通脱贫攻坚作为重点民生工程来抓，过去7年累计新改建农村公路9.7万公里，2019年底全省农村公路里程达到12.09万公里。”甘肃省交通运输厅厅长李睿表示。

制图：李 栋（新华社发）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 02 版）

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