“互联网保险业务监管办法”公开征求意见

昨日，中国银保监会表示，为有效防范化解风险，保护消费者权益，推动互联网保险业务高质量发展，银保监会起草了《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》。日前，向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2020年10月28日。

明确“互联网保险业务”定义

《办法》根据互联网保险业务本质和发展规律，明确了“互联网保险业务”的定义，即“保险机构依托互联网订立保险合同、提供保险服务的保险经营活动。”

《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》共5章83条，具体包括总则、基本业务规则、特别业务规则、监督管理和附则。重点规范内容包括：厘清互联网保险业务本质，明确制度适用和衔接政策；规定互联网保险业务经营要求，强化持牌经营原则，定义持牌机构自营网络平台，规定持牌机构经营条件，明确非持牌机构禁止行为等。

北京青年报记者注意到，针对实践中存在非保险机构打擦边球、涉嫌非法经营互联网保险业务的情况，《办法》进行了明确规定，即互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展，其他机构和个人不得开展互联网保险业务。

《办法》对非保险机构的行为边界作了明确规定，划定了红线：一是不得提供保险产品咨询服务；二是不得比较保险产品、保费试算、报价比价；三是不得为投保人设计投保方案；四是不得代办投保手续；五是不得代收保费等行为。

个人不得开展互联网保险业务

哪些机构可以开展互联网保险业务？银保监会相关负责人接受媒体采访时表示，《办法》规定，互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展，其他机构和个人不得开展互联网保险业务。

保险机构开展互联网保险业务，不得超出该机构许可证（备案表）上载明的业务范围。保险机构包括保险公司（含相互保险组织和互联网保险公司）和保险中介机构。保险中介机构包括保险代理人（不含个人代理人）、保险经纪人、保险公估人。《办法》所称的保险代理人（不含个人代理人）包括保险专业代理机构、银行类保险兼业代理机构和依法获得保险代理业务许可的互联网企业。

保险机构只要满足《办法》规定的条件，即可开展互联网保险业务，不需要申请业务许可或进行业务备案。不满足规定条件的不得开展互联网保险业务，已经开展的应立即停止通过互联网销售保险产品或提供保险经纪服务，整改后满足规定条件的可以恢复开展相关互联网保险业务。

当前保险机构从业人员普遍通过微信朋友圈、公众号、微信群、微博、短视频、直播等方式参与互联网保险营销宣传。银保监会相关负责人表示，为规范营销宣传行为、保障市场稳定、促进就业和复工复产，《办法》规定保险机构从业人员经所属机构授权后，可以开展互联网保险营销宣传。

关于从业人员营销宣传，《办法》明确了具体要求：一是从业人员应在保险机构授权范围内开展互联网保险营销宣传；二是从业人员发布的营销宣传内容应由所属保险机构统一制作；三是从业人员应在营销宣传页面显著位置标明所属保险机构全称及个人姓名、证件照片、执业证编号等信息。

营销宣传内容应遵循清晰准确、通俗易懂、符合社会公序良俗的原则；营销宣传内容应与保险合同条款保持一致；营销宣传页面应准确描述保险产品的主要功能和特点。

建立客户信息保护制度

银保监会强调，《办法》规定，不能有效管控风险、不能保障售后服务质量的，不得开展互联网保险销售或保险经纪活动；强化信息披露的要求，增加信息披露内容，保障消费者知情权；要求投保页面必须属于保险机构的自营网络平台，保障交易安全；要求保险机构建立客户信息保护制度，构建覆盖全生命周期的客户信息保护体系，防范信息泄露；为便利消费者，对互联网保险业务的投诉或举报，由投诉人或举报人经常居住地的银保监局根据相关规定进行处理。

下一步，中国银保监会将继续密切跟踪研究互联网保险领域新情况新问题，广泛听取各方面意见建议，及时出台配套政策，逐步构建立体化的互联网保险制度体系，推动互联网保险持续健康发展。

文/本报记者 蔺丽爽 统筹/余美英

(责编：李都也(实习生)、李栋)