北京自贸区三大片区揭牌启航

9月28日，中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区及国际商务服务片区举办挂牌仪式，加之9月27日已举办挂牌仪式的科技创新片区，北京自贸试验区的三大片区均已揭牌完毕。三大片区火速揭牌，形成空间上彼此呼应、功能上彼此协作的格局。北京也将在原先积累的科研创新、创投孵化、文化创意等人才、产业优势上，进一步探索创新经验。新一轮产业机遇现已开启。

国际商务片区：与高端服务业共同发展

国际商务服务片区将重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业，打造临空经济创新引领示范区。总面积48.34平方公里，包括北京CBD 4.96平方公里、金盏国际合作服务区2.96平方公里，城市副中心运河商务区和张家湾设计小镇周边可利用产业空间10.87平方公里，首都国际机场周边可利用产业空间28.5平方公里。

值得一提的是，国际商务服务片区所涵盖范围，均为北京市高端服务业的集聚发展区域，彼此之间的功能定位既各具特色、又互为补充，有利于提高产业之间的黏合度，有利于推动优势产业链集群式发展。

其中，运河商务区是北京城市副中心建设的先行区、示范区，是承载中心城区商务功能疏解的重要载体。立足“金融+总部”产业功能定位，运河商务区将集中承载服务京津冀协同发展的金融、高端商务功能，建成以金融创新、互联网产业、高端服务为重点的综合功能片区。张家湾设计小镇与城市副中心六环路“创新发展轴”和大运河“生态文明带”空间紧密联系，聚焦创新设计和城市科技产业，目前已引入高精尖企业近百家。

首批入驻企业歌华集团的副总经理陈工告诉北京商报记者：“集团承办的北京国际设计周进驻张家湾设计小镇，打造设计周永久会址，并负责每年开幕及主题活动。国际商务服务片区的建立，更方便通过设计周平台引进国内外公司。设计周迁移到新的永久会址，也将带动张家湾整体品质的提升，增加文化创意的氛围。引入创意机构也能整体提升通州的创意设计水平和人文气息，活跃通州的文化氛围，带动产业发展。”

“近年来，城市副中心生机勃发，城市框架有序拉开，行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新等主导功能不断扩展。当前，北京自贸试验区国际商务片区挂牌启动，叠加北京服务业扩大开放综合试点先导区政策，城市副中心对外开放体系深度拓展。为商务服务等主导功能的深度落实，加快推进高质量发展，提供了强大引擎和重大机遇。”通州区区委书记曾赞荣表示。

未来，北京CBD将积极承接国际金融改革开放任务，金盏国际合作服务区将着力打造国际组织集聚区、服务贸易示范区、数字贸易试验区及高端跨境消费中心。首都机场及周边区域组团作为国际商务片区的核心组成部分，将加快建设世界级航空枢纽，集聚临空指向性创新资源要素，重点发展高端服务产业，引领制度创新和国际经贸规则制定。

高端产业片区：进一步实现三城协同

高端产业片区将重点发展商务服务、国际金融、文化创意、生物技术和大健康等产业，建设科技成果转换承载地、战略性新兴产业集聚区和国际高端功能机构集聚区；总面积39.49平方公里，包括大兴国际机场西侧可利用产业空间10.36平方公里和北京经济技术开发区27.83平方公里。上述区域在国际科技合作、跨国技术转移等方面具有独特优势，有利于推动科技成果项目在北京自贸试验区内转化落地，形成完整的创新产业链，提高北京对全球创新资源的集聚和整合能力。

其中，作为全国唯一一个同时拥有两省市自贸试验区政策的优势区域，大兴区域将紧抓自贸试验区建设的历史机遇，充分发挥世界级航空枢纽机场的规模优势和区位优势，着眼制度创新和京津冀一体化发展，通过临空经济区、自贸试验区、综合保税区“三区”耦合发展，打造创新型数字贸易试验区，聚焦跨境电商、数字医疗、智慧物流等数字服务和数字贸易领域，构建引领全球的跨境电商规则体系。

在采访中，首都经贸大学特大城市研究院副院长叶堂林曾表示，“京津冀一体化迈向2.0时代，完成由‘搬雪糕’到‘搬冰箱’的过渡”。叶堂林认为，天津、河北尚不具备承接北京科技成果落地的条件，大批北京企业仅能将研发成果推向东南沿海地区落地，只有打造完整产业链，才能进一步实现三城协同。

北京经济技术开发区是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区，是北京市高端制造业高地、“三城一区”创新主平台。现已形成以电子信息、生物医药、装备制造和汽车制造为主导的高端、高效、高辐射产业布局和完善的产业生态，在国际科技合作、跨国技术转移等方面具有独特优势。

科技创新片区：承载高端科技创新功能

按照功能定位，科技创新片区将重点发展新一代信息技术、生物与健康、科技服务等产业，打造数字经济试验区、全球创业投资中心、科技体制改革先行示范区。其总面积31.85平方公里，包括中关村科学城21.59平方公里和北京生命科学园周边可利用产业空间10.26平方公里。其中，中关村科学城区域主要涵盖翠湖科技园、永丰基地及周边可利用产业空间，它们和生命科学园是中关村国家自主创新示范区中几个紧邻的专业园区。

除了建设科技创新片区，海淀区表示，还将聚焦两方面的重点试验任务。首先是创新数字经济发展环境，增强数字贸易国际竞争力。建设国际信息产业和数字贸易港，构建安全便利的国际互联网数据专用通道，加强跨境数据保护规制合作。对标国际先进水平，探索符合国情的数字贸易发展规则。

同时，强化知识产权运用保护。探索研究鼓励技术转移的税收政策，完善知识产权质押制度。赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权，探索形成市场化赋权、成果评价、收益分配等制度。

“自由贸易试验区是全面深化改革的试验田，是制度创新的高地，要聚焦制度改革创新这一核心，大力发扬大胆闯、大胆试、自主改的精神，以更大力度的放管服改革和更多领域的制度创新，形成政策系统集成的效应，为构建更高层次对外开放格局前行探路。”海淀区委书记于军指出。

同日，首批入驻科技创新片区项目进行签约，中关村科学城科技创新片区作为承载北京高端科技创新功能，培育高精尖产业，推动北京高质量发展的强大引擎，将开启新尝试、新探索。

作为北京自贸区首批科技创新企业之一，声智科技的联合创始人常乐告诉北京商报记者，“北京自贸区的设立，对于声智这样以新一代信息技术为核心驱动的企业来说，是千载难逢的历史机遇。从新一轮科技革命与产业变革的大趋势看，第四次工业革命将以数字化、智能化、网络化为核心，一个万物互联、人机智联的数字时代正在开启”。

自贸区科技创新片区设立后，重点发展新一代信息技术、生物与健康、科技服务等产业，打造数字经济试验区、全球创业投资中心、科技体制改革先行示范区。常乐认为，这将给声智这样的科技创新主体更广阔的空间。北京自贸区政策在推动体制机制创新、促进人员流动等方面提出了具体举措，这将促进企业加强研发投入，提升运营效率，提升总体竞争力。

在数字经济方面，目前，以语音、图像等多模态人机交互技术将成为强劲的引爆点，数据资源已经成为重要的生产要素。例如，智慧城市“最后一公里”的电梯数据，人流、物流综合分析提出新型数字经济服务。“希望在创新片区可以开放更多落地应用场景的试点，破解制度瓶颈，将引导人工智能企业的释放大数据优势，推动全要素数字化转型。”常乐表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)