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银保监会对互联网保险业务监管办法公开征求意见

2020年09月29日08:03  来源：经济参考报
 

　　时隔九个月，互联网保险业务监管办法再度迎来大动作。9月28日，银保监会官网发布《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见，这也意味着新规距离最终落地再进一步。《办法》进一步强化了持牌经营原则，即互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展，其他机构和个人不得开展互联网保险业务。针对某些非保险机构打擦边球、涉嫌非法经营互联网保险业务的情况，《办法》也做了明确规定。

　　据银保监会中介部有关负责人介绍，相对于2019年12月的版本，2020版征求意见稿主要在三个方面做了修正：一是强化了持牌机构的持牌经营原则，强调机构持牌，人员持证，对合作机构进行更明确的限制或者禁止。二是细分了持牌主体类型，增加了互联网企业代理保险业务的规定。三是对于互联网保险产品的销售区域、销售种类等进行了原则性的规定，未来还将出台相关的规范性文件进行具体说明。

　　除了满足对保险机构的一般要求，《办法》还针对互联网企业代理保险业务强化了多方面要求，如要求互联网企业代理保险业务应获得经营保险代理业务许可，要求其应有较强的合规管理能力、场景和流量优势、信息技术实力，以及实现业务独立运营，与主营业务实现业务隔离和风险隔离等。

　　《办法》明确规定，互联网保险业务只能通过持牌保险机构的自营网络平台来进行销售。只有保险机构总公司设立的网络平台才是自营网络平台，保险机构分支机构以及与保险机构具有股权、人员等关联关系的非保险机构设立的网络平台，不属于自营网络平台，不得经营互联网保险业务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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