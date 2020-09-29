银保监会对互联网保险业务监管办法公开征求意见

时隔九个月，互联网保险业务监管办法再度迎来大动作。9月28日，银保监会官网发布《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见，这也意味着新规距离最终落地再进一步。《办法》进一步强化了持牌经营原则，即互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展，其他机构和个人不得开展互联网保险业务。针对某些非保险机构打擦边球、涉嫌非法经营互联网保险业务的情况，《办法》也做了明确规定。
据银保监会中介部有关负责人介绍，相对于2019年12月的版本，2020版征求意见稿主要在三个方面做了修正：一是强化了持牌机构的持牌经营原则，强调机构持牌，人员持证，对合作机构进行更明确的限制或者禁止。二是细分了持牌主体类型，增加了互联网企业代理保险业务的规定。三是对于互联网保险产品的销售区域、销售种类等进行了原则性的规定，未来还将出台相关的规范性文件进行具体说明。
除了满足对保险机构的一般要求，《办法》还针对互联网企业代理保险业务强化了多方面要求，如要求互联网企业代理保险业务应获得经营保险代理业务许可，要求其应有较强的合规管理能力、场景和流量优势、信息技术实力，以及实现业务独立运营，与主营业务实现业务隔离和风险隔离等。
《办法》明确规定，互联网保险业务只能通过持牌保险机构的自营网络平台来进行销售。只有保险机构总公司设立的网络平台才是自营网络平台，保险机构分支机构以及与保险机构具有股权、人员等关联关系的非保险机构设立的网络平台，不属于自营网络平台，不得经营互联网保险业务。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】