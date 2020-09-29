格兰仕等发起成立开源芯片生态合作联盟

9月28日，在“超越制造2020格兰仕9.28大会”上，格兰仕与赛昉科技、跃昉科技、上海摩联科技、知微创新、港华煤气、华芯微特科技、北京电子研究所、易研信息技术等开源芯片生态伙伴共同发起成立了“中国芯”开源芯片生态合作联盟。

据了解，芯片项目已经成为格兰仕两大百亿级项目之一，一直备受业界关注。格兰仕推出的首款芯片“BF-细滘”已经应用到格兰仕的家电产品中，“NB-狮山”也进入到测试阶段。

不仅如此，在本次大会上，格兰仕集团副董事长梁惠强还发布了科技新物种——格兰仕A6。它虽然是家电的形态，却是一台拥有算法的超级计算机。A6集智能控温系统、智能芯片、AI智能摄像头、高精度食物探针、智能触控屏幕等等技术于一体，在AI算法加持下，格兰仕A6可轻松完成空气炸锅、烘干机、酸奶机、多士炉、电烤箱、电炖盅、消毒机等无数家电烹饪功能。

格兰仕A6与常规电器产品的根本区别在于算法。据介绍，格兰仕通过算法赋予了A6以全新的系统和内核，通过协同机器大脑、机器视觉、机器触觉、移动大脑，可自动识别食材、精准控温、建立烹饪模型，达成最佳的烹饪效果。另外，A6还可以不断升级系统算法，使得自身能够通过进化，不断拓展自身的功能边界，创造出无穷的应用场景。

“我们做到了软硬结合，真正把软件作为一个控制方法去控制不同的硬件传感器，这样才创造出千变万化的可能，才能够做出更好的烹饪结果，”梁惠强表示，A6所承载的使命，就是让每个人都能用最少的时间和精力，来烹饪最美味和最健康的食物。（毕磊）

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