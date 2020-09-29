格力电器加速推进新零售模式

近日，格力电器在山东省德州市举行“大德之州 中国风尚”全国巡回直播第四站活动，在四个多小时的直播过程中，格力电器共完成销售额22.2亿元。当晚，格力电器宣布董明珠77号店也正式落户德州。

格力电器董事长兼总裁董明珠表示，格力有3万家门店，关乎上百万人的就业问题。如果说我们直接走线上，把线下抛弃掉，就又给社会造成了上百万人的失业，这是绝对不能选择的。我希望通过直播“唤醒”经销商改变过去的思维，跟上这个时代，真正打通线上与线下的融合。

在今年新冠肺炎疫情的大背景下，家电行业线下门店经营遇冷，格力电器在困境中凭借自强精神探索新零售模式以适应新的环境。借助“格力董明珠店”，格力打造的线上、线下一体化的新零售模式正加速建成。董明珠称，格力电器的新零售一方面是革新了传统线下店的服务理念，另一方面优化了消费者的购买体验。（毕磊）

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