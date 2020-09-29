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中国电信持续推进5G技术与工业互联网深度融合

2020年09月29日15:52  来源：人民网-财经频道
 

　　近日，由中国电信联合中国水泥协会、中国信息通信研究院、建筑材料工业信息中心共同举办的2020“5G+工业互联网”水泥行业数字化转型论坛在广西南宁举行。论坛发布了《“5G+工业互联网”水泥行业白皮书》，梳理了“5G+工业互联网”典型应用场景，指导行业开展“5G+工业互联网”应用的深度融合。

　　中国电信政企客户事业部副总经理孙健在大会发言中表示，中国电信作为综合智能信息服务商和网络强国建设的国家队、主力军，按照党中央、国务院的重要决策部署要求，积极践行新发展理念，加快5G、工业互联网、大数据等新型基础设施建设，坚持云网融合战略，推进数字经济发展，为传统水泥行业赋能注智。中国电信大力推动5G+工业互联网与垂直领域水泥行业的融合创新，壮大经济发展新动能，为水泥行业提升技术产业能力、加快产业生态培育、深化融合创新应用，提供技术支持。

　　作为新型基础设施的重要组成部分，5G和工业互联网的融合创新发展，将赋能工业行业数字化转型，促进经济高质量发展。我国是水泥生产和消费大国，水泥产量占世界水泥总产量的60%左右。根据国家统计局数据显示，2019年全国水泥产量23.5亿吨，同比增长4.9%。当前，水泥行业正处于新旧动能更迭的关键阶段，自动化、智能化和信息化水平参差不齐，亟需提高生产制造水平和效能，实现水泥行业“调结构、降成本、补短板、增效益”高质量发展。

　　孙健指出，“5G+工业互联网”融合了云计算、大数据、人工智能等技术，将构建满足水泥行业业务发展需求的大带宽、低时延、大连接的无线网络基础设施，催生融合创新应用，为水泥行业高质量发展增添新动能，带来发展新机遇。中国电信与海螺水泥、华润水泥、中国建材、金隅集团、江西万年青、浙江红狮、西南水泥、亚泰水泥等一大批水泥企业通力合作，利用“5G+工业互联网”技术赋能水泥行业各大业务场景，提质增效显著，为建筑材料行业树立一批内网改造建设、融合应用创新的标杆工程。

　　近年来，中国电信在工业互联网基础设施建设稳步推进、应用创新生态持续壮大、经济社会贡献不断增强，有力支撑了经济高质量发展。自2017年国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来，我国工业互联网行业正在进入快速发展期。中国电信按照工信部《“5G+工业互联网”512工程推进方案》要求，持续推进 5G 技术与工业互联网的深度融合，聚焦5G+工业互联网与垂直行业深度融合。2020年7月，中国电信在年中工作会上，更是提出从云网融合、体制机制创新、开放合作、内部数字化四个方面“加快云改数转、推动高质量发展”。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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