原标题：奥园集团与贵州签署战略合作协议 投资总额约300亿元

9月28日，在广东省与贵州省东西部协作系列合作协议签约仪式上，贵州省人民政府与奥园集团签署系列战略合作协议，涵盖文创、金融、跨境电商、县域商业综合体等，意向投资总额约300亿元。

奥园集团相关负责人介绍，奥园集团将整合自身的复合产业资源，依托贵州的山地旅游资源等，与贵州省文化和旅游厅达成主题公园、度假区、文化演艺等文创方面战略合作；发挥毕节产业优势和政策优势，开展金融、跨境电商等战略合作，搭建跨境电商物流、仓储服务中心等，助推毕节试验区建设；同时继续在毕节市威宁自治县开展投资帮扶，开发商业综合体、酒店、文旅等项目。

奥园集团深入推进粤黔扶贫协作，已在贵州省开展“六项扶贫工程”，其中，包括投资建设了一个县域商业综合体——威宁奥园广场，该项目将于2020年底开业，预计为当地创造5000个就业岗位。

(责编：毕磊、夏晓伦)