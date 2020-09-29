人民网>>财经

奥园集团与贵州签署战略合作协议 投资总额约300亿元

2020年09月29日16:04  来源：新华网
 
原标题：奥园集团与贵州签署战略合作协议 投资总额约300亿元

　　9月28日，在广东省与贵州省东西部协作系列合作协议签约仪式上，贵州省人民政府与奥园集团签署系列战略合作协议，涵盖文创、金融、跨境电商、县域商业综合体等，意向投资总额约300亿元。

　　奥园集团相关负责人介绍，奥园集团将整合自身的复合产业资源，依托贵州的山地旅游资源等，与贵州省文化和旅游厅达成主题公园、度假区、文化演艺等文创方面战略合作；发挥毕节产业优势和政策优势，开展金融、跨境电商等战略合作，搭建跨境电商物流、仓储服务中心等，助推毕节试验区建设；同时继续在毕节市威宁自治县开展投资帮扶，开发商业综合体、酒店、文旅等项目。

　　奥园集团深入推进粤黔扶贫协作，已在贵州省开展“六项扶贫工程”，其中，包括投资建设了一个县域商业综合体——威宁奥园广场，该项目将于2020年底开业，预计为当地创造5000个就业岗位。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved